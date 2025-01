Juventus, questa sera big match contro l’Atalanta. Il possibile undici

Dopo il pareggio contro il Torino, la Juventus cerca di riscattarsi questa sera. Sarà vero e proprio big match contro l’Atalanta, in una gara dove Thiago Motta si aspetta una risposta importante dopo una serie preoccupante di pareggi. Ecco le possibili scelte da parte del club bianconero.

Juventus, la probabile formazione contro l’Atalanta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona Gatti Kalulu Cambiaso; Locatelli Thuram; Yildiz Koopmeiners McKennie; Nico Gonzalez.

Al termine del match pareggiato 1-1 tra Torino e Juventus, il tecnico dei bianconeri Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo giocato bene all’inizio, siamo andati in vantaggio e ci siamo abbassati molto. Non abbiamo subito tante occasioni avversarie. Sul gol potevamo essere più aggressivi, gli abbiamo permesso di arrivare lì e poi Vlasic ha fatto un bel gol. Dovevamo accorciare gli spazi prima. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo concluse. Ecco perché è arrivato questo pareggio“.