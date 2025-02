Schumacher, l’ultimo test: è calato il silenzio

Il retroscena che ha coinvolto anche Michael Schumacher ha stupito tutti: quanto accaduto non se lo sarebbe aspettato nessuno.

Il silenzio assordate che avvolge la figura di Michael Schumacher sda quando è avvenuto l’incidente sugli sci fa male al cuore, dei suoi fan e di chi ha avuto modo di vederlo correre in pista con la Ferrari. Il pilota ha fatto la storia a Maranello e nessuno potrà più dimenticarlo.

Tante sono le dichiarazioni e le indiscrezioni che giorno dopo giorno si ‘rincorrono’ sul suo conto. Ma quanto rivelato da un ex addetto ai lavori di primo piano nella Ferrari ha stupito proprio tutti. Basti pensare che, nel discorso e nel retroscena, è coinvolto anche Valentino Rossi.

Il riferimento è infatti andato a quando il ‘Dottore’ stava per compiere un cambiamento che sarebbe stato epocale, ovvero quando ha pensato di passare dalla MotoGP alla Formula 1 con la Ferrari.

Retroscena su Valentino Rossi in Ferrari: spunta anche il racconto su Schumacher

A parlare di quanto accaduto in passato e a svelare i diversi retroscena è stato ‘ingegner Mazzola in un’intervista al sito ‘Fuori Pista’. Con l’occasione, l’ex tecnico della Ferrari ha parlato dei test effettuati da Valentino Rossi con la monoposto di Maranello ai tempi di Michael Schumacher.

Ha quindi raccontato che reazione ha avuto il pilota campione del Cavallino Rampante: “Valentino Rossi ha fatto una decina di test, cioè una vera e propria scuola guida per la Formula 1. E andava forte, per me andava forte. All’inizio no perché chiaramente faceva fatica, ma poi dopo dieci test andava forte”.

quando poi siamo andati tutti insieme all’ultimo test a Valencia, c’erano tutti i fotografi e tutte le televisioni davanti al box di Valentino Rossi”. Mentre: “Dall’altra parte c’era Kimi Raikkonen, c’era Fernando Alonso, c’era Michael Schumacher, Felipe Massa. Però tutti gli obiettivi erano lì puntati su di lui. È chiaro che questo ha fatto rosicare un po’ a tutti“.

Insomma, l’ultimo test di Valentino Rossi che di fatto non è mai passato alla Ferrari ha stupito proprio tutti. Anche i piloti più navigati come Schumacher.

Poi l’ex ingegnere della Ferrari ha parlato anche di Hamilton e del suo approdo a Maranello, dicendo: “Ora arriva Hamilton in Ferrari e il buon Leclerc deve pensare che non è più sul piedistallo come lo era fino allo scorso anno. Dovrà essere bravo ad accettare e cercare di contrastare quella situazione”.