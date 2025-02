Juventus-Empoli, le scelte ufficiali di Thiago Motta e D’Aversa

Alle 12.30 la Juventus ospiterà l’Empoli all’Allianz. I bianconeri vogliono riprendersi dopo l’ultima sconfitta, in Champions League contro il Benfica. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; McKennie, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace; Esposito, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa.

Le dichiarazioni di Motta in conferenza

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli. Reazione? “Una vittoria. Abbiamo una partita importante in casa e vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Tifosi? Noi siamo i primi a non essere contenti dei risultati. Dobbiamo concentrarci su domani e fare una grande partita per vincere. Nel calcio conta tutto anche la testa. A volte abbiamo fatto delle prestazioni buone, ma non abbiamo ottenuto i risultati. Noi dobbiamo concentrarci per fare una grande prestazione contro l’Empoli. Nuovi acquisti? Dispiace non poter aver Kalulu con noi. Ci sono altri che sicuramente entreranno e faranno bene. I nuovi arrivati faranno bene. Kolo Muani con Vlahovic? Possono tutti giocare insieme perché sono grandi calciatori”.