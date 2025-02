Coppa Italia, stasera Milan-Roma: le probabili formazioni

Serata di gala oggi a San Siro col secondo quarto di finale della Coppa Italia 2024/25. A Milano, il Milan accoglierà la Roma. La squadra di Sergio Conceição si presenta alla sfida della Coppa Nazionale dopo la rivoluzione invernale. Difficilmente nella squadra rossonera troveranno spazio i nuovi acquisti, se non Kyle Walker che ha già esordito in campionato nel derby contro l’Inter. Non ci sarà Bondo a centrocampo per via di un problema fisico. Mentre in attacco, quasi certamente il trio Gimenez, Felix e Sottil si siederanno in panchina.

Dall’altra parte Ranieri continuerà con la gestione della sua rosa, quella giallorossa, come già fatto a Napoli. La Roma punterà fortemente anche sulla Coppa Italia per rimediare alla stagione difficile che sta vivendo in campionato. Le turnazioni del tecnico testaccino continueranno anche oggi, visto che la squadra capitolina giocherà durante la settimana anche giovedì prossimo nei playoff di Europa League.

Le probabili formazioni di Milan e Roma

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceição

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri