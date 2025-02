Sinner, tutto ribaltato: ultim’ora pazzesca

Tutti parlano di Jannik Sinner, ma le ultime dichiarazioni hanno ‘ribaltato’ tutto. Ecco cos’è stato riferito sul n.1 del tennis.

Jannik Sinner, dopo l’impresa e la riconferma agli Australia Open, si è preso qualche giorno di riposo e poi è subito tornato a lavorare con il suo team per arrivare nel miglior modo possibile ai prossimi impegni. Ogni sua mossa continua però a finire sotto la lente di ingrandimento e, a tal proposito, un intero ‘fronte’ è stato ribaltato.

Ha fatto molto discutere infatti la scelta del campione del tennis italiano di non prendere parte all’incontro dei tennisti con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Incontro voluto dallo stesso Presidente della Repubblica ma anche un incontro che ha regalato momenti importanti ed emozionanti.

Sinner, in accordo con il suo team, ha deciso di non prendervi parte per riposare il più possibile dopo le fatiche dello Slam in Australia e in vista dei prossimi appuntamenti già fissati sul calendario. C’è chi non ha apprezzato questa mossa, tra gli italiani e gli atleti più in vista (come ad esempio Sofia Goggia) e chi invece l’ha giustificata appieno.

Brignone su Sinner: la campionessa ha giustificato così il n.1 del mondo del tennis

Federica Brignone ha dichiarato, facendo riferimento a Jannik Sinner e alla scelta presa dopo l’invito di Mattarella, al ‘Corriere della Sera’: “Io sono sempre andata, a fine stagione quando non c’erano gare. Bisogna capire anche la vita degli atleti: viaggiare è pesante e lo è anche incastrare tutto con gli allenamenti”.

“So cosa vuol dire – ha aggiunto – girare per il mondo, cambiare hotel ogni due giorni, abituarsi ai fusi orari. Ore di macchina per raggiungere i luoghi d’allenamento, poco fa ne ho fatte sette. Alla fine viaggiare meno incide sulla fatica e quindi sulla prestazione. A questo livello, conta tutto“.

E poi ha, con l’occasione, anche parlato della sua rivale Sofia Goggia che pure si era espressa sulla mancata presenza di Sinner al Quirinale: “Ora ho pochissima paura nella velocità, anche in condizioni difficili: mi sento lucida, in controllo, ho affinato la tecnica per avere una sciata sicura e spingo anche in situazioni complicate (l’ha battuta in discesa libera, ndr.). Lei mi ha insegnato a guardare cosa posso fare di meglio esclusivamente per me, a valutare meglio le scelte”.