Rivelata la squalifica di Sinner: “È disumano”

Jannik Sinner torna ad attirare l’attenzione: sono arrivate parole molto dure sulla questione squalifica, ecco cos’è trapelato.

Jannik Sinner sta lavorando duramente per tutti gli impegni in programma in questo 2025 iniziato benissimo grazie alla vittoria del Grande Slam con l’Open d’Australia. Il percorso da compiere è ancora lungo, nonostante la presenza del ‘caso Clostebol’ che ancora pende sulla carriere del n.1 del ranking mondiale.

Per Jannik Sinner il 2024, a partire dagli Indian Wells di marzo, non è stato un anno semplice a causa di tutto il caso del presunto doping scoppiato come un fulmine a ciel sereno. L’uso personale da parte del suo ormai ex fisioterapista di una pomata contenente il Clostebol, sostanza vietata, ha fatto sì che il tennista vi entrasse in contatto e che nel suo corpo, al momento dei test, ne fosse presente una quantità infinitesimale.

L’ITIA l’ha dichiarato innocente, per mancanza di intenzionalità, ma la WADA non l’ha presa bene e ha deciso di presentare ricorso. Una mossa questa che ha raddoppiato i tempi dell’intera pratica e che ancora non fa dormire sonni tranquilli al tennista che è in attesa della decisione del Tas di Losanna (la sentenza è stata fissata al 16-17 aprile).

L’ex tennista sulla questione legata al presente-futuro di Sinner

Fabrice Santoro, ex tennista francese, ai microfoni de ‘L’Equipe’ ha a tal proposito dichiarato: “Caso doping? Si tratta del numero 1 del mondo che, a causa del suo status, ha già una pressione mille volte maggiore rispetto agli altri. Con domande abbastanza ricorrenti da parte dei giornalisti sulla questione, come normale che sia. Ma lui risponde sempre in modo molto calmo”.

“L’anno scorso – ha continuato – avevamo detto che con quello che gli era appena capitato, il tour americano sarebbe stato un disastro. Invece ha realizzato la doppietta Cincinnati-US Open. E da quando è stata rivelata la sua squalifica ha perso solo una partita. È disumano. Eppure credo sia consapevole dei rischi che corre“.

“Nel 2024 ha perso due partite sulla terra battuta. Innanzitutto quella di Montecarlo, dove lo hanno derubato a causa di un grave errore arbitrale in semifinale“. E poi ha sottolineato: “Avanti 4-1 30-40 nel terzo set, sul servizio di Tsitsipas, la cui seconda palla esce di 20 cm, ma non viene fischiata fuori dal guardalinee e Sinner non interviene. Normalmente dovrebbe essere 5-1 e il giorno dopo sarebbe stato in finale”.