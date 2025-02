Schumacher, basta misteri: l’annuncio è ufficiale

La famiglia Schumacher torna ad attirare l’attenzione: ecco cos’è stato dichiarato in via ufficiale e perché ha attirato tanto l’attenzione.

Attorno alla figura di Michael Schumacher dopo l’incidente avvenuto sugli sci ormai 12 anni fa, si è immediatamente schierata la famiglia per fare da scudo alla privacy del campione di Formula 1 che con Ferrari ha fatto la storia. Stavolta però il suo nome è tornato a catturare l’attenzione per un motivo ben preciso.

Se per Michael Schumacher la famiglia ha scelto di rinchiudersi nel riservo più totale, per Mick Schumacher non è mai mancato di un centimetro il sostegno. Neanche e soprattutto nei momenti più difficili. Come quello in cui ha dovuto rinunciare a quell’ambiente in cui il padre ha spadroneggiato in più e più occasioni alla guida del Cavallino Rampante.

Dopo essere stato costretto a rinunciare al sogno della F1, Mick Schumacher non si è abbattuto. Anzi, si è rialzato più forte di prima e ha intrapreso una nuova avventura. Ora sta perciò facendo del suo meglio con l’Alpine che ha anche mostrato al pubblico, a Monza, la sua nuova livrea e tutti gli equipaggi per la stagione 2025 del FIA World Endurance Championship (WEC).

Schumacher e le parole riferite in via ufficiale

Mick Schumacher ha quindi dichiarato: “Sono felice di continuare a far parte dell’avventura di Alpine Endurance. Abbiamo avuto un ottimo primo anno insieme, superando a volte le nostre aspettative. Sono determinato a contribuire a migliorare le prestazioni del programma in questa seconda stagione. Abbiamo identificato alcune aree su cui vogliamo spingere, quindi non vedo l’ora di affrontare la mia seconda stagione di Endurance”.

Ma non è finita qui perché poi, il figlio del campione Michael Schumacher, ha anche aggiunto: “Ovviamente ho dovuto adattarmi al passaggio dalle monoposto alla condivisione di un prototipo”, dopo il passaggio alla WEC. “Ma la gestione del traffico è stato un cambiamento ancora più grande. Mi è piaciuta molto la sfida. In gara succede sempre qualcosa, che per me è probabilmente l’aspetto migliore delle gare di endurance”.

Anche per questa stagione si prevede una sfida pazzesco, con l’A424 numero #36 che sarà ufficialmente guidata dai piloti confermati senza nessun dubbio. Con Mick Schumacher ci sarà infatti ancora una volta Jules Gounon. Per l’identica #35 cono stati invece confermati Paul-Loup Chatin, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg. Sarà una stagione decisamente tutta da vivere.