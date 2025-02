Rischio Ferrari: l’ultima speranza per Vasseur

La Ferrari sta per debuttare con la nuova monoposto che correrà in Formula 1 in questo 2025: la posizione di Vasseur è chiara.

La nuova Ferrari sarà presentata al grande pubblico il prossimo 19 febbraio e ogni giorno di più cresce l’attesa, così come crescono le aspettative, di tutti i tifosi del Cavallino Rampante. L’obiettivo è quello di fare del proprio meglio per provare ad ottenere i due titoli, piloti e costruttori, in F1. Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno chiamati a fare il massimo.

I tifosi della Ferrari adesso sperano che la SF-25 possa essere quanto più competitiva possibile e che possa dare l’opportunità a Leclerc ed Hamilton di lottare per il podio. Con quel qualcosa in più che finora è mancato in casa del Cavallino Rampante e che invece è stato evidente in Red Bull, soprattutto, ma anche in McLaren.

Il gap dev’essere assolutamente ridotto e l’obiettivo è fare in modo che possa accadere già nel mondiale del 2025 che inizierà a marzo in Australia. Parola di Frederic Vasseur.

Vasseur ha le idee chiare: ecco cos’ha riferito alla vigilia della presentazione della nuova monoposto

Ai microfoni di ‘F1TV’, Frederic Vasseur ha dichiarato senza giri di parole: “Tutti devono rischiare: se non lo fai sei morto”. Parole forti che sono state spiegate in questo modo: “Non è mai facile sviluppare una nuova monoposto, ma con quella di quest’anno è ancora più difficile perché il 2025 non sarà una stagione come le altre”.

“Penso – ha aggiunto il Team Principal di Ferrari – che stiamo facendo buoni progressi, sia con la squadra che con la macchina. Tutto sta andando nella giusta direzione, ma sono anche convinto che non sarà facile. La McLaren sta facendo un ottimo lavoro e sono certo che anche la Red Bull e la Mercedes faranno tutto il possibile per tornare al top”.

“Dovremo concentrarci molto presto sullo sviluppo per il 2026 e ciò significa che sarà fondamentale avere una buona macchina in Bahrain. Dato che lo sviluppo ulteriore verrà interrotto molto presto, sarà difficile recuperare se non si è al passo con i tempi all’inizio della stagione. Possiamo aspettarci una bella lotta con almeno quattro squadre al vertice. Non sarà facile, ma se faremo tutto bene potremo vincere il titolo“, ha poi alla fine concluso.