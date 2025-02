Zanardi e Schumacher, il destino comune: tifosi tristi

Zanardi e Schumacher sono accumunati dallo stesso destino: i tifosi di entrambi i piloti ricorderanno questa icona.

Zanardi e Schumacher hanno vissuto un’esperienza in comune che in pochissimi dimenticheranno. Stiamo parlando di un’icona a cui entrambi sono stati molto legati e che, solo a ripensarci, crea una grande tristezza nei tifosi.

Alessandro Zanardi, noto al grande pubblico e a tutti gli appassionati delle corse come Alex, ha avuto una carriera in Formula 1. Carriera interrotta, purtroppo, da un tragico incidente avvenuto nel 2001 in CART che purtroppo gli costò la perdita delle gambe. Da allora il pilota ha dovuto dire addio al motorsport e ha messo tutto se stesso nel paraciclismo

Il grandissimo sportivo non si è mai arreso ed è diventato un esempio di caparbietà e di grandezza d’animo per tutti coloro che lo avevano visto correre così come per coloro che hanno conosciuto tutta la sua storia anche in un secondo momento.

Zanardi, ai tempi della Formula 1, ha avuto anche rapporti con la famiglia Schumacher. Nel 1999, infatti, ha iniziato a correre con la Williams quando Ralf Schumacher, fratello più piccolo di Michael, fece con la stessa scuderia una delle migliori stagioni della sua carriera.

Zanardi e Schumacher accumunati dalla stessa macchina iconica: la FW21 del 1999

La FW21 del 1999 fu guidata appunto sia da Ralf Schumacher e Alex Zanardi, quest’ultimo con qualche difficoltà in più rispetto al fratello campione della Ferrari. Il momento storico in F1, specialmente con il senno di poi, è rimasto iconico e ben impresso nella mente di tutti coloro che di quel mondo stesso sono appassionati.

Il destino è stato crudele con Alex Zanardi visto che, dopo il 2001, è rimasto coinvolto in un altro pesante incidente nel 2020. È infatti rimasto gravemente ferito a causa di un forte impatto contro un camion in Toscana, a Pienza, il 19 giugno 2020.

Da allora la famiglia, così come fatto anche dalla famiglia di Michael Schumacher dopo il grave incidente che lo ha coinvolto sugli sci, ha deciso di tutelare il campione dal mondo esterno. Si è chiusa nel silenzio. Di lui è trapelato solamente lo stretto indispensabile. Ma le cure riabilitative stanno continuando, nello scudo familiare che non gli ha mai fatto mancare nulla. La sua vicenda, così come quella di Michael Schumacher, è stata triste ma soprattutto difficile da digerire.