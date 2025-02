Bagnaia, mondiale già perso: la Ducati è furiosa

Bagnaia e la Ducati ora si guardano le spalle: il Mondiale 2025 avrà sicuramente tante insidie e un avversario in particolare che farà soffrire.

Dopo Sepang, luogo in cui sono stati effettuati i primi test in vista della stagione 2025 della MotoGP, si sono iniziate a delineare le prime strategie delle diverse scuderie ma sono anche emersi i primi importanti dettagli sulle moto messe a disposizione dei piloti delle diverse Case. Ecco allora che le dichiarazioni arrivate fanno tremare.

Manca ormai davvero pochissimo per l’inizio ufficiale della MotoGP anche in questo 2025: si partirà infatti il 6 marzo e la Ducati sarà già a tutti gli effetti una delle osservate speciali nel Gran Premio della Thailandia. Bagnaia, già da Buriram, dovrà tornare a spingere sull’acceleratore e a mettere in mostra le sue doti e qualità alla guida della sua moto per riscattarsi dopo un 2024 che non è andato come si si sarebbe aspettati.

Occhi puntati poi anche su Marc Marquez che farà il suo debutto in Ducati e che andrà a gareggiare al fianco proprio di Pecco. Tanti saranno però anche i rivali dei due piloti. Tra questi Fabio Quartararo darà con la sua Yamaha sicuramente filo da torcere, parola del Team Manager di Ducati.

Tardozzi ‘elogia’ la Yamaha: Fabio Quartararo sarà per lui un vero rivale di Bagnaia

Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, ai microfoni ufficiali della MotoGP ha quindi lodato Fabio Quartararo e il lavoro svolto dalla Yamaha. Tanto che il suo discorso è iniziato così: “Siamo abbastanza soddisfatti, perché nelle due giornate abbiamo scelto le nuove componenti che siamo riusciti a unire con la Moto 2024. Credo che i due piloti abbiano scelto il giusto compromesso”.

“A Buriram selezioneremo quale moto correrà nel 2025. Trovo che la GP25 abbia un grande potenziale, tuttavia le regole ci portano ad essere conservativi; il motore deve essere usato per due anni e funziona bene. Allo stato attuale il bilanciamento va più per la GP24”, e poi è arrivato il riferimento netto e diretto proprio al lavoro svolto da Yamaha.

“Ero certo che Yamaha – ha sottolineato in conclusione – avrebbe fatto dei progressi, anche se non mi aspettavo così in fretta. Conosco molto bene Massimo Bartolini, sapevo che sarebbe stato in grado di far fare loro un grande passo avanti, lo stanno seguendo molto. Penso che Fabio sia un pilota fantastico, al momento è un nostro rivale“.