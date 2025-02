Disastro europeo per l’Italia, quinto posto a rischio in Champions: la Spagna è sempre più vicina

Mercoledì amarissimo per le italiane: doppia sconfitta in Champions League per le italiane dopo il successo di martedì della Juventus che ha superato per 2-1 il PSV grazie alle reti di McKennie e Mbangula. Nella serata di ieri, sia l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che il Milan di Sergio Conceicao sono caduti, rispettivamente, sul campo del Brugge e del Feyenoord. I nerazzurri condannati da un rigore piuttosto dubbio nei minuti di recupero, i rossoneri dalla papera di Maignan nei primi minuti di partita a Rotterdam.

Con il doppio ko nell’andata dei playoff di Champions League, l‘Italia frena nella classifica del ranking Uefa che, la prossima stagione, stabilirà, quali saranno i due campionato che porteranno cinque squadre nella coppa dalle grandi orecchie. L’Inghilterra, è saldamente al comanda della classifica, mentre la Spagna si è avvicinata sempre più all’Italia che non ha allungato nei confronti degli iberici che, nonostante non avesse squadre in campo, questa sera potrebbe compiere un allungo importante, considerando gli impegni di Real Sociedad nei playoff di Europa League e Betis Siviglia in quelli di Conference League con la Roma di Claudio Ranieri che scenderà in campo contro il Porto.