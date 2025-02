Tifosi del Milan furibondi con Theo Hernandez: il francese replica, il messaggio è eloquente

Il Milan starebbe pensando di multare Theo Hernandez dopo quello che è accaduto ieri in Champions League: una simulazione che ha condannato il Diavolo alla clamorosa eliminazione per mano del Feyenoord. Due cartellini gialli ingenui rimediati dal francese a San Siro che hanno fatto infuriare la società, ma soprattutto i tifosi che hanno inondato il profilo Instagram del numero 19 rossonero.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza a Milano a fine stagione è sempre più lontana, considerando che ha un contratto in scadenza nel 2026. Del rinnovo non c’è traccia con il club di Via Aldo Rossi che dovrà trovare nuovi acquirenti: secondo le ultime indiscrezioni, a gennaio ci aveva provato il Como, che aveva messo sul piatto circa 50 milioni di euro per l’ex Real Madrid che ha rifiutato la destinazione dei lariani.

Conceicao e Ibrahimovic su Theo Hernandez

Le parole dell’allenatore rossonero Sergio Conceiçao dopo l’eliminazione contro gli olandesi: “Nei 6 anni precedenti ho fatto 5 volte gli ottavi con il Porto. Ho fatto tanti errori e continuo a farli. La faccia di questa eliminazione è di Sergio Conceicao e non di Theo. Lo conosco da tanto e so che può fare di più, come il suo allenatore”. Queste invece le dichiarazioni del Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic dopo l’1-1 di San Siro: “Queste situazioni, quando succedono, non si può dire se è giusto o meno. Non penso che Theo è uno che fa l’attore. Gioca il suo gioco e prova a fare il meglio possibile, poi ci sono situazioni come la prima ammonizione ma sono cose che succedono e che non cerca”.

Il giorno dopo l’eliminazione nei play-off di Champions League la dirigenza rossonera si è ritrovata a Milanello con l’obiettivo di salvare il salvabile di una stagione iniziata male e proseguita come peggio non potrebbe, dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Insieme al portoghese e alla squadra, la dirigenza ha fissato il traguardo che la rosa dovrà raggiungere, in parole povere il minimo sindacale: il quarto posto che eviterebbe il più classico dei fallimenti stagionali, oltre alla Coppa Italia.

Il Vice-capitano del Milan risponde su Instagram

“Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan“.