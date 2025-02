Inter, infortunio Sommer: c’è l’annuncio sull’esito degli esami! Sui tempi di recupero…

Anche Carlos Augusto ha lavorato a parte a causa di una contusione al polpaccio rimediata a Torino, ma è il tema diffidati a tenere in ansia Inzaghi in vista del big match del Maradona. Bastoni, Barella e Mkhitaryan sono a rischio squalifica ed il tecnico nerazzurro potrebbe pensare di risparmiarli almeno dal primo minuto nel match contro il Grifone per non correre rischi, anche se questo finirebbe per comportare lo schieramento di una formazione largamente rimaneggiata sabato sera. Onori ed oneri di chi ha intenzione di lottare per la vittoria su tutti i fronti in gioco, l’Inter ha la possibilità di farlo concretamente, a patto che ricominci a correre come la sua qualità gli consentirebbe di fare.