Gli ex Juve demoliscono i bianconeri dopo l’eliminazione in Champions: da Del Piero a Toni e Marchisio, che bordate!

Juventus eliminata dai play-off di Champions League dal PSV dopo 120 minuti: la rete di Flamingo nel primo tempo supplementare condanna la formazione di Thiago Motta a una clamorosa sconfitta dopo il 3-1 dell’andata.

Dopo le parole di Locatelli e dell’allenatore bianconero, tantissimi ex calciatori juventini hanno criticato l’atteggiamento della squadra soprattutto dopo l’intervallo e una voglia maggiore dei padroni di casa di conquistare un posto nelle migliori 16 della Champions League.

Juventus fuori ai play-off contro il PSV: la delusione di Del Piero

L’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha analizzato cosa non ha funzionato nella squadra di Thiago Motta e soprattutto quali sono stati i meriti del PSV, qualificatosi agli ottavi di finale di Champions League. Questo il suo pensiero a Sky Sport: “C’è un divario enorme e si è visto chiaramente questa sera. La differenza sta nella voglia e nell’intensità con cui le due squadre hanno cercato il gol. Il PSV ha creato tante occasioni pericolose, mentre la Juventus è uscita fuori solo nel secondo tempo supplementare, quando gli olandesi hanno deciso di difendersi”.

Juventus eliminata dalla Champions League: l’analisi di Luca Toni

L’ex attaccante bianconero Luca Toni, a fine partita a Prime Video ha commentato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League: “Di solito la Juve non sbaglia le partite importanti. Oggi è stato errato l’atteggiamento, non ho visto la rabbia e la cattiveria. Fisicamente quelli del PSV andavano il doppio, è mancato qualche giocatore che prendesse per mano gli altri. Ho visto una squadra morta mentalmente, tranne per il palo di Vlahovic che poteva mettere tutti in pista. Ma il PSV ha assolutamente meritato, uno dei migliori in campo è stato Di Gregorio“.

Juve KO ad Eindhoven: Llorente spiega i demeriti bianconeri

Il centravanti spagnolo, Fernando Llorente, a Prime Video dopo la partita di Champions League ha spiegato cosa non è andato al Philips Stadion soffermandosi sull’eliminazione dei bianconeri: “Per me non è stata una questione di qualità, perché la Juve ce l’ha. Non hanno saputo tirare fuori cosa serviva, non sono entrati bene nel secondo tempo a differenza del PSV che voleva vincere, a partire da ogni scontro. E quando ripartiva faceva male”.

Maledizione Champions per la Juve: Marchisio bacchetta anche Thiago Motta

L’ex centrocampista bianconero, Claudio Marchisio, presente in Olanda, per assistere al match tra i biancorossi e la Vecchia Signora, ha sottolineato i meriti dei padroni di casa, mandando anche un messaggio all’allenatore italo-brasiliano a Prime Video dopo che la Juventus è stata eliminata dalla Champions League: “Il PSV ha meritato il passaggio del turno, aveva qualcosa in più e non parlo di tecnica. Si è visto nel secondo tempo: la Juventus aveva recuperato con Weah ma non ha mai dato l’impressione di ambire al passaggio del turno. E si cresce anche capendo che partita devo fare a seconda dell’avversario. Non si può dare la colpa a un singolo, ci sono giovani che devono crescere. Deve crescere anche l’allenatore…“.