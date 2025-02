Ferita con sutura per Bastoni

Serata non fortunatissima dal punto di vista fisico per l’Inter. Nel primo tempo ha perso Matteo Darmian per un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare spazio a Denzel Dumfries. Nella ripresa, in uno scontro aereo che ha coinvolto tre giocatori con Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Pedro, il difensore centrale italiano ha riportato una profonda ferita. Infatti, accidentalmente, Bastoni ha sbattuto con parte laterale della fronte contro la nuca di Stefan de Vrij.

A causa della ferita, lo staff medico dell’Inter ha applicato un importante bendaggio alla testa del centrale ex Atalanta. Bastoni ha terminato quindi il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio con la fasciatura alla testa. Nel dopo gara, i sanitari nerazzurri hanno infine applicato due punti all’arcata sopracciliare di Bastoni. Niente di grave, ma certamente un piccolo e fastidioso problema per il difensore centrale dell’Inter in vista della sfida col Napoli.