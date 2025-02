Valentino Rossi, il messaggio preoccupa i fan

Valentino Rossi è tornato ad attirare l’attenzione: ecco cos’ha dichiarato e perché il suo messaggio ha messo sull’attenti i tifosi.

Valentino Rossi ha in un certo senso cambiato vita, ma non ha comunque voluto rinunciare al brivido delle corse. Il pilota non ha saputo dire addio, insieme alla Moto GP, anche all’adrenalina dell’alta velocità. Continua perciò a correre ma non più con le moto e soprattutto non più in solitaria. Occhio però anche alle parole che ha riferito perché sono state molto chiare.

Il Team WRT ha riconfermato anche per la stagione 2025 nella Classe LMGT3 Valentino Rossi. Il pilota, dopo l’addio alla MotoGP, è tornato a correre ma passando alle quattro ruote. E quest’anno gareggerà a bordo della BMW M4 GT3 in versione EVO.

Con la vettura numero, ovviamente, #46 condivisa con Ahmad Al Harthy e Kelvin Van Der Linde, il ‘Dottore’ ha iniziato a lavorare seriamente per arrivare quanto più preparato possibile al ‘FIA World Endurance Championship’. Si ricomincerà a Lusail dalla 1812km del Qatar e in questi giorni si stanno perciò svolgendo tutta una serie di test. Ecco cos’ha dichiarato, con l’occasione, il pilota italiano.

Valentino Rossi e le dichiarazioni che hanno spiazzato tutti

Valentino Rossi, a margine di uno dei test, ha perciò dichiarato: “Prima di tutto, è stato positivo avere due giorni di test prima dell’inizio della stagione perché si ha un po’ di tempo per lavorare sulla macchina, oltre che durante la gara. Penso che siamo migliorati molto da venerdì a sabato e le sensazioni non sono male”.

“Il consumo degli pneumatici – ha continuato – fa una grande differenza qui, quindi abbiamo provato molte cose per migliorare questo aspetto che a volte era un po’ difficile per noi in passato”, ma non è finita qui.

“Nel complesso – ha sottolineato Valentino Rossi preoccupando un po’ i fan sia dello sport in questione sia del pilota stesso – è dura capire dove siamo al momento, dobbiamo aspettare la gara. Ma nelle prove di sabato mi sono sentito a mio agio con la vettura”.

In questa infatti: “Sono riuscito a fare un doppio stint e il mio ritmo era buono, quindi è positivo e la squadra lavora sempre duramente. Non siamo ancora i più veloci, dobbiamo crescere, ma siamo sulla buona strada“. In sostanza il pilota vuole che si resti con i piedi per terra, anche se le aspettative sono alte.