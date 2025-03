Ultim’ora Sinner, decisione ufficiale: ha fatto il suo nome

Il numero uno al mondo fa sempre notizia. È appena uscito il video: “Il mio gioco è la mia arte”

Sinner è un portatore continuo di notizie. Direttamente o indirettamente, c’è sempre qualcosa che lo riguarda. Del resto parliamo del numero uno al mondo e di una delle figure più importanti, se non la più importante in assoluto dello sport italiano.

Quanti ragazzini e ragazzine hanno cominciato a giocare a tennis ‘grazie’ a lui? Tantissimi. È manna dal cielo per la Federazione guidata da Binaghi, per un movimento intero non a caso in crescita esponenziale.

Certo, in tanti hanno storto il naso per il ‘caso’ Clostebol, conclusosi con l’ormai famoso e criticato patteggiamento. La WADA ha così ottenuto la squalifica dell’altoatesino, seppur breve, salvando la faccia (ma non c’è riuscita più di tanto) agli occhi del mondo; il classe 2001 si è evitato il processo, un altro, scongiurando del tutto il rischio di una sospensione di almeno un anno.

Sinner resterà numero 1 anche con la squalifica

I tre mesi che si è beccato sono niente a confronto. Un lasso di tempo ristrettissimo che gli permetterà quasi sicuramente di rimanere in testa al ranking ATP. Zverev e Alcaraz, secondo e terzo in classifica, hanno finora inanellato solo risultati negativi, per non dire figuracce.

“Stai sereno”, parafrasando un politicante di bassa levatura, potremmo dirgli se solo avessimo il suo numero, e potrebbe dirsi a se stesso Jannik. Il quale comincerà la preparazione la prossima settimana, al Country Club di Montecarlo. In questo modo aggirerà il divieto WADA, che non gli consente di allenarsi in strutture affiliate a Federazioni fino al prossimo 13 aprile.

Prima che inizi il Masters 1000, proprio nel club di Roquebrune, l’azzurro dovrà traslocare proseguendo altrove gli allenamenti in vista degli Internazionali di Roma, il primo torneo post squalifica che ufficialmente finirà il 4 maggio.

Ora è anche il titolo di una canzone

La grandezza di Sinner ha ormai valicato i confini del tennis, tra ospitate in tv, pubblicità e… Musica. Tutto vero, la rapper milanese Myss Keta gli ha dedicato una canzone. Per il titolo non ha dovuto sforzarsi più di tanto. Si vola davvero con la fantasia: il brano infatti si chiama… “Sinner”.

Myss Keta canta e omaggia Sinner

“Sinner” è il bonus track dell’ultimo album della misteriosa artista con mascherina e occhiali da sole. Anche qui, il titolo è piuttosto stravagante: Punto, anzi c’è solo il segno di punteggiatura.

Per gli esperti del campo, la canzone dedicata al re del tennis è emblematico dello stile di Myss Keta. “Il mio gioco è la mia arte”, il messaggio del testo che erge Jannik a simbolo di libertà e indipendenza. Il tour della rapper è iniziato ieri, a Le Trabendo di Parigi.