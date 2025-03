Schumacher, l’annuncio gela la Ferrari: tifosi sgomenti

La Formula 1 sta per cominciare ufficialmente e l’annuncio con Schumacher ha spiazzato la Ferrari: ecco cos’è stato dichiarato.

La Formula 1 sta ufficialmente per ripartire e, stando alle altissime aspettative, tutto potrà davvero succedere in questo Mondiale 2025. La Red Bull proverà a confermarsi con lo strapotere di Max Verstappen che negli ultimi quattro anni non ha lasciato scampo. Molto proverà a fare anche la McLaren con Lando Norris che sta crescendo sempre di più giorno dopo giorno. La Mercedes vorrà rifarsi dopo le ultime stagioni deludenti, ma gli occhi sono anche fortemente puntati sulla Ferrari.

Ovviamente l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari ha alzato parecchio l’asticella e i tifosi adesso si aspettano grandi cose in casa del Cavallino Rampante per il Mondiale del 2025. L’entusiasmo è alle stelle, come dimostrato dalla folla di persone e di tifosi accorsa a Milano per l’evento della Ferrari con Unicredit; il monegasco e il britannico sono stati accolti da un enorme affetto, affetto che ora dovrà essere ripagato in pista. Già a partire dal Gran Premio d’Australia (previsto per il weekend 16-14 marzo).

Nel frattempo ha parecchio attirato l’attenzione l’annuncio arrivato proprio sulla Ferrari e in particolare sui suoi piloti da parte di Ralf Schumacher, fratello di Michael Schumacher.

Schumacher e l’annuncio sulla nuova stagione di Formula 1 che sta per cominciare: Ferrari spiazzata

Ralf Schumacher ha parlato all’agenzia di stampa ‘DPA’ della ‘sfida interna’ tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc e ha dichiarato: “Non so perché, ma ho come la sensazione che, se c’è un pilota che potrà davvero vincere il mondiale con la Ferrari, allora quel pilota sia Charles Leclerc”.

“Credo che – ha aggiunto l’ex pilota tedesco – quando ti unisci a una nuova squadra, ci vogliano almeno sei o forse otto mesi per poterti ambientare alla perfezione nel nuovo ambiente. E conoscere davvero tutte le persone con cui devi lavorare”.

Infine, l’ex pilota 49enne ha anche aggiunto senza troppi giri di parole: “Non importa quanto tu sia veloce e a tuo agio nel farlo. Non importa cosa tu possa fare nel concreto, ma serve del tempo. Almeno, questa è la mia esperienza personale”. Insomma, per Ralf Schumacher è più avanti Charles Leclerc nella sfida con Lewis Hamilton anche se l’esperienza del sette volte campione del mondo parla da sé.