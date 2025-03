Squalifica Sinner, arriva la novità: ancora una batosta

C’è poco da fare, non potrà essere lui. Emerge tutta la verità dopo la cena in un ristorante di Montecarlo. Tutti i dettagli

Di Sinner sappiamo quando tornerà dopo la squalifica, ovvero agli Internazionali di Roma il prossimo maggio, ma non dove riprenderà ad allenarsi. Soltanto dal 13 aprile potrà farlo in strutture e con avversari affiliati a Federazioni.

Per questo motivo è caduta l’ipotesi Country Club di Monte Carlo, affiliato sia alla federazione francese che a quella monegasca. Per giunta a inizio aprire ospiterà pure il Masters 1000, al quale l’altoatesino aveva in programma di partecipare.

Sarebbe stato il primo dell’anno sul clay ed era arrivato anche l’annuncio dello stesso club, poi però il patteggiamento con la Wada ha cambiato l’agenda del numero uno del ranking. È destinato a rimanerci nonostante la sospensione di 3 mesi, a meno di un exploit di Alcaraz che ora non sembra essere nella testa e nelle gambe del tennista spagnolo.

Da qui a maggio saranno settimane importantissime per Sinner. La preparazione al rientro sarà decisiva per provare a rendere possibile il sogno Grande Slam. In questo senso il torneo di scena al Foro Italico, saltato l’anno passato per l’infortunio all’anca, potrebbe rappresentare subito un notevole banco di prova delle condizioni, fisiche e mentali, del classe 2001.

Il calendario dei tre Slam restanti, con Sinner che ha già compiuto un passo importante aggiudicandosi (per il secondo anno consecutivo) gli Australian Open:

Roland Garros: 25 maggio-8 giugno;

25 maggio-8 giugno; Wimbledon: 30 giugno-13 luglio;

30 giugno-13 luglio; US Open: 25 agosto-7 settembre.

Sinner a cena con Thiem: l’ex numero 3 ATP sarà il suo sparring partner? Ecco la verità

Già, appunto: la preparazione. Che rischia di partire a singhiozzo, per non dire ad handicap visto il divieto di allenarsi in strutture e con tesserati affiliati a Federazioni. A Sinner occorre uno sparring partner credibile per affinare i colpi, per tenere forte quella spalla fondamentale per il servizio, uno dei suoi principali punti di forza.

In questi giorni aveva preso consistenza l’ipotesi rappresentata da Dominic Thiem, con i rumors iniziati a circolare dopo la pubblicazione della foto (vedi in alto) che ritrae Sinner a cena con l’austriaco in un ristorante di Montecarlo.

Ma a quanto pare l’ex numero 3 del ranking non potrà essere il suo sparring partner poiché, anche se si è ufficialmente ritirato, risulta ancora essere un tesserato. Purtroppo per Sinner, la ricerca di un avversario valido deve obbligatoriamente continuare…