Valentino Rossi, chiamata a sorpresa dalla MotoGP

Valentino Rossi e la chiamata in MotoGP: gli appassionati non stanno più nella pelle e le parole hanno colpito tutti, è successo davvero!

La MotoGP è ufficialmente iniziata lo scorso weekend e ha già dato un assaggio delle emozioni di questo Motomondiale del 2025. In Thailandia non c’è stata storia. Marc Marquez ha messo ancora una volta in mostra le sue doti pazzesche e ha conquistato il primo posto. Seguito dal fratello Alex in seconda posizione con il team Gresini e da Pecco Bagnaia in terza. Occhio però anche alle parole che sono state riferite su Valentino Rossi che continua, inevitabilmente, ad attirare l’attenzione.

Mentre la Ducati si gode Marc Marquez e crede nella possibilità di veder spingere ancora più forte Pecco Bagnaia, c’è chi ha parlato di Valentino Rossi. Il pilota, ormai ex della MotoGP, ha fatto avvicinare tantissimi al mondo delle corse e in generale delle moto.

Quello che un po’ sta facendo anche con il mondo delle quattro ruote dove si è reinventato con la BMW. Eppure c’è chi lo rivorrebbe fisso in MotoGP. È in questo senso arrivata una ‘chiamata’ all’appello per il Dottore che della MotoGP è un simbolo intramontabile.

Valentino Rossi e la ‘chiamata’ in MotoGP: ecco cos’è successo

A parlare di Valentino Rossi, tra gli altri, è stato questa volta Fabio Di Giannantonio che ha chiaramente detto quello che pensa. Il pilota ha infatti letteralmente ‘richiamato’ Valentino Rossi in MotoGP, competizione che il Dottore ha lasciato ufficialmente nel 2019, dicendo: “Rossi è un insegnante in modo naturale, quando passi del tempo con lui ti insegna tante cose, anche sulla vita, è molto simpatico”.

“Se verrà di più quest’anno ai GP- ha continuato il pilota del VR46 Racing Team – avrò più opportunità di imparare, sarei felice e grato di averlo con noi, è una motivazione in più per tutti”.

Poi l’opinione del pilota si è spostata sulla moto di Borgo Panigale che quest’anno ha come nuovo pilota Marc Marquez insieme a Pecco Bagnaia. “La Ducati è molto costante, hanno sviluppato la moto in modo che non sia la più forte in una singola area, ma sia la più completa per ogni situazione e condizione. Ad oggi Ducati è la moto più completa del gruppo”, ha affermato confermando anche da parte sua la qualità elevatissima della due ruote tutta Made in Italy.