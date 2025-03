Clamoroso, attaccante del Como rifiuta la Spagna! Ha accettato la convocazione del Senegal

Il Senegal ha ufficialmente convocato Assane Diao, talentuoso attaccante del Como ed ex nazionale spagnolo a livello giovanile, per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Sudan del Sud e Togo. Questa decisione potrebbe dunque chiudere definitivamente le porte a una futura convocazione con la nazionale spagnola, se Diao dovesse scendere in campo in una partita ufficiale con il Senegal.

Il giovane attaccante, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nel Betis Siviglia e ha rappresentato la Spagna in quattro gare con la maglia dell’Under 21. Lo scorso gennaio è stato ceduto al Como per 12 milioni di euro, e il suo rapido adattamento al calcio italiano ha attirato l’attenzione della federazione senegalese. Diao, nato a Ndangane in Senegal ma cresciuto a Badajoz, ha dunque optato per difendere i colori della sua nazione d’origine ed è stato convocato.

La decisione di Diao rappresenta un’altra perdita importante per la Spagna, che già in passato ha visto Brahim Diaz scegliere di rappresentare il Marocco. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aveva manifestato interesse nel convocare Diao per l’Under 21, solo che il giocatore ha deciso di accettare l’invito del Senegal, che a fine anno ospiterà la Coppa d’Africa e potrebbe partecipare alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

I CONVOCATI

Portieri: Mendy, Diaw, Diouf

Difensori: Koulibaly, Niakhaté, Diallo, Seck, Ndiaye, Camara, Mendy

Centrocampisti: Gueye, Camara, Idrissa Gueye, Niassé, Sarr, Diatta, Lopy, Ciss

Attaccanti: Mané, Ismaila Sarr, Diao, Sima, Dia, Diallo, Ndiaye, Sagna

Diao ha già fatto 4 gol: dove può arrivare?

“Parliamo di un giocatore con forza, fame e mentalità. Siamo qua per far crescere lui e gli altri, questo mi piace. Vuole sempre la palla e attacca la profondità. Sono contento di questo. Oggi ha giocato più dentro al campo, quella rotazione ha messo in difficoltà la Fiorentina”.