La Roma torna nella corsa Champions, ma perde un big

La Roma deve fare i conti con un brutto colpo nella corsa alla qualificazione in Champions League. I giallorossi dovranno rinunciare Paulo Dybala per un mese a causa di una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. L’argentino si è infortunato nella sfida vinta contro il Cagliari dopo appena dodici minuti dal suo ingresso in campo, accasciandosi a terra in lacrime. Gli esami effettuati questa mattina a Trigoria hanno confermato l’entità del problema, lasciando Ranieri senza uno dei suoi uomini più talentuosi in un momento cruciale della stagione.

Derby a rischio

L’infortunio di Dybala lo costringerà a saltare diversi match importanti per la Roma, tra cui la sfida con il Lecce e, con molta probabilità, il derby contro la Lazio del 13 aprile. La sosta per le nazionali aiuterà a ridurre il numero di partite perse, ma non basterà per permettergli di rientrare in tempo per la stracittadina. Il ritorno in campo è previsto per la settimana successiva, quando la Roma affronterà la Juventus all’Olimpico, ma il suo utilizzo dipenderà dalle condizioni fisiche e dalla prudenza dello staff medico giallorosso.

Un duro colpo per la Roma e per Dybala

Per Dybala, questa lesione arriva in un momento delicato e soprattutto arriva un po’ a sorpresa perché Claudio Ranieri e il suo staff sembravano aver trovato il modo di gestire la Joya. Non bastano le partite che salterà con la Roma, l’attaccante argentino era stato recentemente convocato da Lionel Scaloni per tornare in nazionale dopo un lungo periodo di assenza, ma dovrà rinunciare alla chiamata. Inoltre, nelle ultime settimane aveva già subito diversi colpi nelle partite precedenti, segno di una condizione fisica non ottimale. L’umore della Joya è comprensibilmente basso, e Ranieri ha espresso il suo rammarico per l’accaduto: “Mi dispiace tanto, volevo risparmiarlo”. Ora, la Roma dovrà affrontare le prossime sfide senza il suo numero 21, sperando in un recupero rapido e senza complicazioni.