L’Italia piange il suo campione: addio all’amico di tutti

L’Italia piange il suo campione scomparso dopo la lunga malattia: i messaggi di cordoglio fanno commuovere.

L’Italia piange un altro campione venuto a mancare dopo una lunga malattia: lutto nel mondo dello sport. Sono arrivate per lui decine di messaggi di cordoglio. Ha lasciato il segno nel mondo dello sport e in tantissimi hanno perciò voluto ricordare lui che era l’amico di tutti.

Il campione italiano è stato prima di tutto un esempio. Un esempio di resilienza: perché, nonostante il grave incidente subito in giovane età (è stato investito da un’auto, Germano Bernardi non si è mai arreso. Ma anzi ha continuato dritto per la sua strada ed è diventato campione paralimpico e orgoglio italiano.

Germano Bernardi ha infatti vinto quattro edizioni dei Giochi Paralimpici (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008) e ha conquistato ottimi risultati in carriera. Ha conquistato infatti l’argento nel disco ai Mondiali IWAS del 2007, l’argento e il bronzo agli Europei del 2003 e l’argento nel disco agli Europei del 2005.

Dopo una lunga battaglia contro la malattia, si è perciò spento all’età di 59 anni e ha purtroppo lasciato la moglie Irene, il figlio Leonardo e la madre. I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Germano Bernardi sono stati molteplici e hanno dato l’idea di tutto quello che ha significato nella vita di chi lo ha conosciuto.

Lutto in Italia e nello sport paralimpico: ci ha lasciati Germano Bernardi

L’ex atleta paralimpico, suo amico e ad oggi sindaco di Belluno, Oscar De Pellegri, ha dichiarato ricordandolo: “Perdo un grande amico e una persona davvero eccezionale. Abbiamo iniziato insieme il percorso nello sport paralimpico, grazie a Renzo Colle. Germano era un campione vero, determinato, con un’energia straordinaria che ha saputo trasmettere agli altri”.

Il Comitato Italiano Paralimpico ha espresso così il suo cordoglio: “Con dolore la Fispes informa che a causa dell’aggravarsi della malattia è venuto a mancare Germano Bernardi, già maglia azzurra ai Giochi di Atlanta, Sydney, Atene e Pechino. La Federazione esprime la propria vicinanza alla famiglia e ai cari”.

E infine la sua famiglia: “Ci ha lasciati una grande persona, un grande uomo, un grande atleta, uno splendido marito e un papà eccezionale. Siamo immensamente grati a Germano Bernardi per il segno che ha lasciato. Ringraziamo quanti avranno un pensiero affettuoso per Germano”.