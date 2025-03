Tremenda ultim’ora in MotoGP, incidente e addio alla gara

Tremenda ufficialità in MotoGP: dopo un grave incidente il pilota ha dovuto necessariamente dire addio alla gara, ecco cos’è successo.

Il Motomondiale di questo 2025 ha visto già correre due tappe e si sta preparando per la prossima. Il prossimo weekend, infatti, i piloti si metteranno in gioco nel GP di Austin, in Texas. Se ne vedranno delle belle, sulla scia dei primi due Gran Premi. Ma sono arrivate nel frattempo anche notizie che hanno fatto preoccupare gli appassionati. Un pilota in particolare è stato costretto a dare forfait.

Si tratta di Miguel Oliveira che è rimasto coinvolto in un grave incidente in pista. È stato travolto dalla moto di Fermìn Aldeguer, al quinto giro della Sprint Race di sabato scorso in Argentina, ed è stato perciò costretto a fermarsi a causa di una lussazione dell’articolazione sternoclavicolare e un interessamento dei legamenti. Non potrà perciò correre e sarà sostituito da un altro pilota.

Incidente e addio alla gara: forte scossone in MotoGP

Tramite una nota ufficiale, è stato infatti reso noto che: “Nei prossimi giorni Oliveira si sottoporrà a ulteriori esami per monitorare i suoi progressi. Tutto il team Prima Pramac Yamaha MotoGP augura a Miguel una pronta e completa guarigione e dà il benvenuto ad Augusto nella squadra”.

Al suo posto correrà infatti il collaudatore della casa di Iwata Augusto Fernandez. Quest’ultimo aveva intrapreso l’avventura in MotoGP con la KTM ma ha poi deciso di spostarsi in Yamaha come pilota di riserva e ora è chiamato a prendere in mano la situazione e a correre al posto dello sfortunatissimo Oliveira rimasto coinvolto in un incidente provocato appunto da un altro pilota in Argentina.

Lo stesso Oliveira ha dichiarato: “Ovviamente abbiamo discusso le opzioni di recupero più rapide ed è stato deciso di tenere il braccio immobilizzato per qualche tempo. Il momento del rientro è impossibile da prevedere perché dobbiamo attendere la risposta biologica del mio corpo. Valuteremo ogni settimana la situazione. Stiamo lavorando per tornare in pista il prima possibile, ma soprattutto ci concentreremo sul mio recupero e sul ritorno al 100% della forma fisica”.

“Prima di tutto – ha poi detto dal canto suo Augusto Fernandez – voglio inviare a Miguel i miei migliori auguri di pronta guarigione. Spero che possa tornare presto. Voglio anche ringraziare la Yamaha e Pramac per questa opportunità. Austin è una pista fantastica e non vedo l’ora di tornare in sella alla M1. Non vedo l’ora di iniziare il weekend di gara”.