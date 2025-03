Spunta la terribile verità: Bagnaia distrutto

Pecco Bagnaia continua ancora ad attirare l’attenzione e stavolta le dichiarazioni rilasciate hanno decisamente colpito nel segno.

Dopo i GP in Thailandia e in Argentina, la MotoGP si sta preparando per scendere di nuovo in pista, stavolta negli USA. In vista dell’appuntamento fissato nel weekend compreso tra il 28 e il 30 marzo, sono arrivate parole decisamente nette che hanno fatto riferimento all’avvio complicato di Pecco Bagnaia.

A parlare, dopo i primi due GP dove Marquez ha volato e Bagnaia ha faticato, è stato Oscar Haro, ex direttore sportivo di LCR Honda, che ha voluto mettere sotto la lente d’ingrandimento la situazione vissuta dai due piloti in Ducati. I riflettori sono puntati appunto su Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese, nonostante il talento incredibile, è apparso in difficoltà di fronte alla partenza incredibile di Marc Marquez.

Haro ha le idee chiare su cosa starebbe succedendo nella scuderia di Borgo Panigale: secondo lui, il due volte campione del mondo con la Ducati, sta commettendo un errore che potrebbe costargli caro. Ecco cos’ha dichiarato l’ex direttore sportivo.

MotoGP, Marc Marquez vola ma Pecco Bagnaia fa fatica: le parole sono chiare

Le prime due tappe del campionato, in Thailandia e Argentina, hanno acceso i motori di una stagione che promette di dare spettacolo. Marc Marquez, con due vittorie schiaccianti, ha dimostrato che il suo talento è tutt’altro che svanito, nonostante gli anni difficili segnati da infortuni e da una Honda poco competitiva.

Ora che ha tra le mani la Ducati GP25, lo spagnolo sembra pronto a riscrivere la storia della classe regina. Dall’altra parte del box, però, c’è Pecco Bagnaia che non riesce a trovare la giusta strada. L’adattamento alla nuova Desmosedici sembra un rebus ancora irrisolto per il piemontese, che nelle prime uscite ha collezionato risultati sotto le aspettative. Oscar Haro, che di MotoGP se ne intende, non ha dubbi e ha dichiarato ‘PaddockTV’: “Marc sta mettendo in ombra Pecco e questo non è un caso”.

“Pecco – ha aggiunto Haro – deve guardarsi allo specchio e capire dove sta sbagliando. Il problema è che Gigi (Dall’Igna,ndr.) ha un feeling incredibile con Marc. Marc ha sempre annientato tutti i suoi compagni di squadra. Penso che Pecco, quando ha detto di voler continuare con la Ducati GP24 ritenesse di seguire la sua strada, non seguire lo sviluppo che sta facendo Marc, perché è molto difficile”.

“Ma è successo a tutti. È successo a Pedrosa, a suo fratello, a Cal Crutchlow, a Stefan Bradl, a Pol Epargaró. Tutti i piloti che erano compagni di squadra di Marc. Hanno provato a fare la stessa cosa che ha fatto lui, e sono caduti. Vedo Marc molto forte in America e vedo Pecco un po’ mentalmente distrutto. Pecco mi sembra un atleta molto intelligente, un gran lavoratore; penso che possa farcela”, ha concluso.