“Brutale”: caos Ferrari, spunta la frase di Vasseur

Ufficiale il cambio di pilota dopo appena due Gran premi. Il Team Principal va all’attacco: “Non sapete quanto sia difficile”

In casa Ferrari tira una brutta aria. L’entusiasmo spasmodico per il nuovo Mondiale di Formula 1, venutosi a creare grazie all’ingaggio di Lewis Hamilton, si è scontrato subito con la realtà dei fatti. Scontrato e sgonfiato, dopo che nei primi due GP dell’anno – eccetto nella gara Sprint in Cina vinta dal pilota inglese – la vettura si è dimostrata non all’altezza delle dirette avversarie. Red Bull e soprattutto McLaren.

Una figuraccia all’esordio a Melbourne sotto la pioggia, poi quinto e sesto posto in Cina prima della doppia squalifica che ha di fatto azzerato il lavoro in pista di Leclerc ed Hamilton. Discutibile senz’altro, ma mai come quello del dietro le quinte o ai box. Fin qui la Ferrari è stata inadeguata a 360° gradi, quindi anche sul piano della strategia e della comunicazione.

Un flop, un disastro anche se c’è il tempo per correre ai ripari. Del resto l’anno scorso proprio la McLaren, il team che adesso sta dominando, è uscita alla distanza, andandosi a prendere quel titolo Costruttori che a Maranello manca (dal 2008) da ormai un’infinità di tempo. Nell’immediato, cioè guardando al Gp del Giappone, difficilmente potranno però esserci dei grandi passi in avanti.

Il più realista del re, ovvero Leclerc, è stato chiaro dopo la delusione di Shanghai: “Per Suzuka non sono ottimista. Al momento siamo molto lontani dalla McLaren, specialmente in qualifica. Siamo a tre decimi dalla McLaren, poi come passo-gara siamo piuttosto simili ma non possiamo fare miracoli se partiamo quattro-cinque posizioni dietro. Dobbiamo migliorare”.

Vasseur: “Siamo alla ricerca della perfezione, la SF-25 non è male…”

Meno pragmatico, diciamo anche più ottimista di Leclerc è il team principal Vasseur: “Siamo alla ricerca della perfezione e talvolta guardiamo troppo lontano – ha detto a ‘Sky Sport F1’ dopo la squalifica di Hamilton e Leclerc a Shanghai proiettandosi poi a Suzuka – A mio avviso la SF-25 non è male, e abbiamo i numeri per dimostrarlo. Per vincere dovremo avvicinarci al nostro pieno potenziale, ma questo ti espone a possibili errori”.

A proposito di Giappone, sulla pista di Suzuki la Ferrari si troverà un nuovo avversario. Parliamo del giapponese Tsunoda, che la Red Bull ha deciso di promuovere col sostegno economico di Honda e a svantaggio di Lawson, retrocesso nella squadra satellite in conseguenza di un pessimo inizio di Mondiale con zero punti conquistati nei primi due Gran premi.

La Red Bull manda via Lawson e promuove Tsunoda: “Potreste trovarlo brutale, ma ci possono essere 12 miliardi di ragioni dietro”

Sullo ‘scambio’ tutto interno della Red Bull, Vasseur non si è voluto esprimere: “Potreste trovarlo brutale perché sono passate due gare, ma non abbiamo il 10% degli elementi per giudicare – le sue parole a ‘L’Equipe’ – Odio che la gente giudichi quello che facciamo, quindi non lo farò per gli altri.

Max 🤝 Yuki Tsunoda becomes Verstappen’s sixth Red Bull team mate#F1 pic.twitter.com/83esKIm4cb — Formula 1 (@F1) March 27, 2025

Non sapete quanto sia difficile giudicare ciò che accade in una squadra, cosa può portare a prendere una decisione del genere. Ci possono essere 12 miliardi di ragioni dietro, che solo il team e il pilota conoscono. Anzi, a volte il pilota non le conosce. Quindi preferisco non commentare”.