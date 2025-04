La denuncia coinvolge Marquez: MotoGP sottosopra

MotoGP spiazzata da quanto dichiarato: ecco cos’è stato detto (anche) Marquez e perché ha spiazzato tutti.

MotoGP spiazzata da quanto è stato dichiarato: protagonista del discorso è stato Marc Marquez per un motivo molto preciso, ma occhio anche a quanto detto su Pecco Bagnaia. Di seguito le parole che si sono rivelate decisamente interessanti.

Marquez spiazzato da quanto riferito: il pilota non le ha mandate a dire

Alla presentazione del Dunlop CIV 2025, Michele Pirro ha attirato parecchio l’attenzione. A 39 anni, con una famiglia e una vita piena di progetti, la fame di vittoria nel pilota non si è spenta. Il collaudatore storico di Ducati è pronto a inseguire l’undicesimo titolo nel ‘Campionato Italiano Velocità’.

Tra un aneddoto su Marc Marquez e uno su Pecco Bagnaia, Pirro ha rilasciato dichiarazioni che hanno stupito la maggior parte dei tifosi e degli appassionati delle corse.

“La fame è sempre la stessa di sempre”, ha raccontato, “solo che ora la gestisco diversamente”. E poi le dichiarazioni sul rapporto con Marc Marquez. Il fenomeno spagnolo, ora in rosso Ducati, ha lasciato Pirro a bocca aperta al loro primo incontro da “colleghi”.

“La prima volta che ci ho parlato (con Marquez, ndr.) nel ruolo di collaudatore Ducati e lui di pilota ufficiale, ho avuto la sensazione che mi prendesse in giro”, ha confessato Pirra. “Continuava a dire che era tutto bello, tutto perfetto. Pensavo fosse una posa, perché i piloti trovano sempre qualcosa da criticare. Poi ho capito una cosa: Marquez arrivava da una moto peggiore”.

Dopo Marquez, anche Bagnaia: la rivelazione sul pilota italiano

Pirro, che di Desmosedici se ne intende, ha infatti colto subito la differenza: “I piloti di solito vogliono sempre migliorare qualcosa, ma lui no. Era sincero”. Un aneddoto che dice tanto sul carattere di Marquez e sul potenziale della moto bolognese, che nel 2025 potrebbe fare scintille con il 93 in sella.

Non è un mistero che Marquez stia vivendo una seconda giovinezza in Ducati. Dopo anni difficili con Honda, segnati da infortuni e una moto non all’altezza, il suo passaggio a Borgo Panigale ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi. E se persino un veterano come Pirro resta spiazzato dalla sua positività, c’è da aspettarsi una stagione da brividi. Ma non è finita qui.

Poi c’è Pecco Bagnaia, il due volte campione del mondo MotoGP. Pirro lo difende a spada tratta: “Chiamare la sua partenza ‘in sordina’ è non capire niente. Aspettiamo il Qatar e l’Europa”, avverte e lo fa per un motivo molto semplice, “perché sappiamo di cosa è capace”.

Bagnaia, con undici vittorie nel 2024, è una certezza per Ducati, e il 2025 potrebbe essere l’anno della consacrazione definitiva, magari con Marquez come compagno-rivale a spingere il livello ancora più in alto.