Alcaraz, è la fine: batosta tremenda per lo spagnolo

Alcaraz torna ad attirare l’attenzione in un’annata che non sta andando secondo le aspettative: è arrivata un’altra brutta notizia per lui.

Carlos Alcaraz continua ad avere tutti gli occhi puntati su di sé, soprattutto dopo che le prime uscite di questo 2025 non hanno soddisfatto le aspettative sempre altissime su di lui. Nelle ultime ore, a catturare l’attenzione è stata una notizia che in pochi si sarebbero aspettati.

Subito dopo la sconfitta ai Miami Open, Carlos Alcaraz ha parlato così in conferenza: “Non so ancora come saranno i prossimi giorni per me. Ci sarà tempo per analizzare cosa è successo e anche per dimenticarlo. Conosco molto bene questa parte della stagione, ho giocato un ottimo tennis in passato in questi tornei, dopo quello che è accaduto non so davvero cosa dire”.

“Penso – ha sottolineato – di essermi sentito bene dopo Indian Wells, ora con questa sconfitta mentalmente sono fo***to, ad essere onesto. Questo è una competizione in cui voglio fare bene, perdere al primo turno fa molto male”. Parole che non sono passate inosservate e che hanno spiegato il momento. Ma c’è anche un’altra notizia che lo riguarda.

Ultim’ora Alcaraz: la decisione ora è ufficiale, è tutto deciso

La stagione sulla terra battuta sta per accendere i riflettori sul grande tennis, con un percorso che partirà dal prestigioso torneo di Monte-Carlo per concludersi sul campo centrale del Roland Garros. Qui, il giovane fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, a soli 21 anni, avrà il compito di difendere un titolo dal peso enorme, conquistato nel 2024.

Ma la strada verso Parigi inizia con una novità: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, il suo primo impegno nel Principato di Monaco si terrà senza la presenza del suo storico coach, Juan Carlos Ferrero. La stessa situazione che si è verificata a Rotterdam e Doha, dove al posto di Ferrero c’è stato Samuel López.

Per Carlos Alcaraz, Monte-Carlo non è solo l’inizio della stagione sul rosso: è anche un’occasione per misurarsi con avversari del calibro di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas (campione in carica) e Casper Ruud, tutti maestri della superficie. L’assenza di Ferrero, figura chiave nella crescita del giovane spagnolo, potrebbe però anche pesare su una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi, anzi.

Finora, lo spagnolo ha conquistato un solo titolo a Rotterdam. Ma poi Alcaraz si è arreso in più occasioni nei principali tornei a cui ha partecipato fin qui. Agli Australian Open è stato sconfitto da Novak Djokovic, a Indian Wells da Jack Draper e a Miami dal numero 55 Goffin, in maniera decisamente inaspettata. In ogni caso, stando sempre a ‘Marca’, lo spagnolo dovrebbe ricongiungersi con Ferrero a Barcellona. Dopodiché ci saranno Madrid, Roma (dove incrocerà ancora una volta Sinner che tornerà dalla squalifica) e l’attesissimo Parigi.