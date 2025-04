Hamilton-Ferrari, subito tensione: rifiuto perentorio

Cosa è accaduto a Maranello: il no del team alla richiesta del pilota inglese è arrivato “per una questione di principio”

Richiesta assurda respinta: la Ferrari ha detto no ad Hamilton. Un rifiuto perentorio quello del team di Maranello, che forse ha generato subito un po’ di tensione col pilota inglese.

Una volta conosciuto questo retroscena, i più pessimisti potrebbero pensare e dire che l’avventura alla Ferrari di Hamilton non sia affatto cominciata col piede giusta. Che tale episodio, esagerando col pessimismo e i brutti presagi, sia stato un segnale se non addirittura una sorta di disastro annunciato come si è visto poi nei primi due Gran premi dell’anno, eccezion fatta per la gara Sprint in Cina conquistata proprio dall’ex Mercedes.

Ferrari, retroscena clamoroso sulla foto iconica di Hamilton a Maranello

Veniamo ai fatti, o meglio al retroscena svelato da ‘Autosprint’. Vi ricordate della foto iconica (da quasi 6 milioni di like sommando quelli di tutti i social) di Hamilton il primo giorno a Maranello con la F40 alle sue spalle? Bene. Secondo Fulvio Solms, Hamilton avrebbe voluto che la F40 fosse nera.

“Tutto sarebbe stato perfetto nella sua declinazione dell’esordio da ferrarista, ovvero: se la F40 rappresenta il secolo ferrarista, è nera e trasmette il mio messaggio di lotta alle discriminazioni, vuol dire che la Ferrari sono io“, ha scritto Solm su ‘Autosprint’.

No Ferrari alla richiesta di Hamilton

La risposta della Ferrari, però, è stata negativa: “Gli hanno detto di no non tanto perché al momento una F40 non fosse disponibile nel reparto Ferrari Classiche, quanto per una questione di principio“. Come sottolinea ‘formulapassion.it’, il pensiero della ‘Rossa’ – altamente condivisibile nonché legittimo – è stato sostanzialmente questo: “la Ferrari resta, mentre i piloti passano…”.

Ritorno motori V10, Hamilton contrario: “Dovremmo concentrarci sui carburanti sostenibili”

Restando in tema “no” e su Hamilton, un po’ in politichese il sette volte campione del mondo ha espresso parere contrario al possibile ritorno dei motori V10 (nel 2028 o 2029) in Formula 1: “Ricordo la prima volta che ho assistito a una gara di Formula 1, nel 1996 a Spa, con Michael Schumacher che passava dalla curva 1. Il suono dei V10 fece vibrare la mia gabbia toracica vibrava e mi conquistò.

Se siamo in grado di tornare a quei motori dal suono straordinario, nonché di raggiungere tutti gli obiettivi sostenibili, allora perché no? Ma forse dovremmo concentrarci sui carburanti sostenibili, che sarebbero migliori per il futuro”.