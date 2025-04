Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali: la decisione su Fagioli e Beltran

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra il Cagliari e la Fiorentina, queste le scelte ufficiali da parte di Davide Nicola e Raffaele Palladino.

Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Cagliari (4-2-3-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.

A Cagliari per tornare al successo in Serie A che manca dall’1-0 contro l’Atalanta firmato Moise Kean. La Fiorentina si appresta ad affrontare la complicata trasferta sarda contro il Cagliari di Nicola con la carica del passaggio del turno in Conference League contro lo Celje e con la voglia di riprendere la corsa all’Europa anche in campionato.

Gli ultimi due pareggi per 2-2 e 0-0 con Milan e Parma, seppur diversi, hanno rallentato la viola che arrivava dai successi contro Juventus e Atalanta e adesso diventa obbligatorio tornare a vincere per i viola.