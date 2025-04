Bologna-Empoli, le formazioni ufficiali: la scelta su Castro e Dallinga

Tutto pronto per l’inizio di Bologna-Empoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 3-0 dell’andata in favore dei rossoblù. Queste le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa.

Bologna-Empoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Ebuehi, Bacci, Sambia, Cacace; Solbakken, Kovalenko; Konate.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in conferenza stampa ha presentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

La finale è lì, ma non dire gatto fino a che non ce l’hai nel sacco. Che messaggio ha mandato ai ragazzi?

“C’è ancora la gara di ritorno, bravi ad avere questo vantaggio e dovremo tutelarlo. Servirà una gara attenta, senza sciocchezze, come abbiamo fatto nelle ultime in casa. Ci giochiamo tanto, non tutto, cercheremo di fare risultato. Dobbiamo ancora concretizzare il tutto”.