Rinnovo ufficiale per Marco Di Vaio: sarà DS del Bologna fino al 2027

Ora è ufficiale: Marco Di Vaio ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2027. La notizia dell’accordo tra le parti era nell’aria da alcune settimane, ma oggi è arrivata la conferma definitiva. Un passo importante per il futuro del club felsineo, che consolida così la continuità tecnica garantita dalla coppia Sartori-Di Vaio, alla guida dell’area sportiva. Un segnale forte anche in vista delle ambizioni europee che il Bologna sta coltivando in questa stagione memorabile.

Saputo e Fenucci: “Una scelta di continuità e valore“

Il presidente Joey Saputo ha commentato con soddisfazione il rinnovo del direttore sportivo: “Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco Di Vaio. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Negli anni l’ho visto crescere e affinare le sue capacità professionali. Credo fermamente che sia giusto assicurare continuità a questo progetto tecnico”.

A fargli eco è stato l’amministratore delegato Claudio Fenucci, che ha sottolineato l’importanza anche del legame umano costruito con Di Vaio:

“Il lavoro che sta portando avanti ora nell’area tecnica guidata da Giovanni Sartori merita continuità anche alla luce dei risultati. Questo rinnovo mi fa molto piacere anche dal punto di vista umano”.

Di Vaio: “Bologna, un sogno che continua“

Entusiasta anche lo stesso Marco Di Vaio, che ha voluto ringraziare la società e i tifosi: “Sono onorato di continuare questa emozionante avventura. Questo era per me un obiettivo e un forte desiderio. Un enorme grazie ai tifosi del Bologna e a una città che ogni giorno ci avvolge con un affetto speciale”.

Parole che confermano la volontà di proseguire un percorso costruito su basi solide, con lo sguardo rivolto al futuro.