Spavento Marquez, MotoGP terrorizzata: “Un campanello d’allarme”

L’annuncio del pilota della Ducati a due giorni dal Gran premio di Jerez, quinta tappa del Mondiale 2025

Mai abbassare la guardia, questo è il messaggio che lancia Marc Marquez. Il Mondiale MotoGP è ben indirizzato, viaggia spedito fra le braccia del pilota spagnolo, ma guai a darlo chiuso già adesso.

“Superiorità è una parola che cerco di evitare, perché ti fa abbassare la guardia e forse non essere così intenso – ha spiegato Marquez nella conferenza stampa per il suo sponsor Estrella Galicia 0,0, tenutasi a Madrid prima del Gran premio di Jerez – Ti fa commettere errori che non si dovrebbero commettere, come quello che è successo ad Austin”.

Il fratello Alex e Pecco Bagnaia, solo loro due possono creare qualche grattacapo a Marquez: “I rivali sono forti – ha sottolineato – stanno migliorando e sono vicini, e siamo alla quinta gara. Dobbiamo continuare con la stessa intensità”. Giusto, perché in MotoGP l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: “So bene che ci saranno momenti difficili, però adesso mi diverto molto di più di quando avevo 20 anni. Ho capito che vincere non è la norma”.

Marquez è pronto per Jerez, dove nel 2020 ha avuto un incidente ma dove l’anno scorso ha trionfato col team Gresini. Un trionfo che, come da lui stesso evidenziato, ha avuto un peso piuttosto rilevante: “Si trattava del mio primo podio in una gara domenicale, indubbiamente mi ha dato una grande scarica di adrenalina e di energia, come se mi fossi allenato per un mese in palestra”.

Mondiale già vinto? Marquez frena: “Quello di Austin un campanello di allarme”

In Spagna, praticamente a casa sua, Marquez proverà a prendersi l’ennesimo successo di una stagione che somiglia sempre di più al 2019, quando vinse 12 Gran premi su 19 arrivando 6 volte secondo: “Fu la migliore della mia carriera. Ma ora ho una mentalità diversa, un’esperienza e una situazione diverse che mi fanno vedere le cose in modo differente”.

Arrivando primo a Jerez, il pilota della Ducati si avvicinerebbe ancor di più al nono titolo mondiale (come il nemico Valentino Rossi), il settimo nella massima categoria: “Se non vinci il campionato, non sei stato il migliore – ha sottolineato in conclusione – Cercherò di gestire nel miglior modo possibile tutte le situazioni che si presenteranno durante l’anno, ma come abbiamo visto ad Austin, a volte sbagliamo involontariamente. Quello è stato un importante campanello d’allarme…“.