Bomba McLaren, si ritira: il comunicato stravolge il mondiale

Annuncio ufficiale a sorpresa nel bel mezzo del Mondiale: “Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato, ma adesso è giunto il momento di esplorare altre opportunità”

La McLaren ha deciso di fermarsi. Basta, si ritira il team che sta dominando il Mondiale 2025. È in cima alla classifica Costruttori con 188 punti, settantasette in più della Mercedes seconda, e davanti a tutti in quella Piloti: dopo cinque Gran premi Piastri è primo con 99 punti, seguito dal compagno di team Norris con 89, quest’ultimo tallonato da Verstappen con 87 punti.

La McLaren si ritira, ma ovviamente non dalla Formula 1. Il team di Woking ha deciso di abbondare la Formula E al termine della stagione, l’ultima dell’era GEN3 Evo, prevista con il GP di Londra del prossimo 27 luglio: “Siamo immensamente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato in Formula E, e la serie gioca un ruolo fondamentale nel panorama motoristico generale, ma adesso è giunto il momento di esplorare altre opportunità più in linea con la direzione generale di McLaren Racing”, ha detto il CEO della McLaren Zak Brown.

CALENDARIO FORMULA E

3 Maggio 2025: E-Prix di Monaco, Monaco

4 Maggio 2025: E-Prix di Monaco, Monaco

17 Maggio 2025: E-Prix di Tokyo, Giappone

18 Maggio 2025: E-Prix di Tokyo, Giappone

31 Maggio 2025: E-Prix di Shanghai, Cina

1 Giugno 2025: E-Prix di Shanghai, Cina

21 Giugno 2025: E-Prix di Giacarta, Indonesia

12 Luglio 2025: E-Prix di Berlino, Germania

13 Luglio 2025: E-Prix di Berlino, Germania

26 Luglio 2025: E-Prix di Londra, Regno Unito

27 Luglio 2025: E-Prix di Londra, Regno Unito

“Ora ci concentriamo sul preparare questo grande team al successo futuro, lavorando per trovare un nuovo proprietario – ha sottolineato Zak Brown – Il team ha iniziato la stagione con entusiasmo e intendiamo concluderla al meglio. Vorrei ringraziare la squadra, la Formula E, i nostri partner e i nostri tifosi per il loro continuo supporto”.

McLaren, addio alla Formula E dopo tre stagioni: tra due anni correrà nel Mondiale WEC

La McLaren saluterà la Formula E appena tre stagioni dopo il suo ingresso. In questo breve periodo ha conquistato con Sam Bird una vittoria a San Paolo nello scorso Mondiale, in aggiunta ad altri cinque podi e altrettante pole position.

“Abbiamo compiuto un percorso incredibile come squadra, per questo non possiamo che essere orgogliosi dei nostri successi – ha evidenziato Ian James, Team Principal e CEO di McLaren Electric Racing – Un sentito ringraziamento va all’azienda e ai nostri partner, nonché a tutti i nostri fan per la fiducia e il supporto che ci hanno dimostrato in ogni momento.

Continueremo a dimostrarci forti fino alla fine di questo campionato, perché non abbiamo eguali in termini di talento”. Il team inglese lascia la Formula E per concentrarsi sull’Endurance. Parteciperà al Mondiale WEC, dove corre Valentino Rossi, a partire della stagione 2027.