Paura dopo la caduta, trema la MotoGP

È caduto al diciassettesimo giro per tentare un sorpasso. Il comunicato ufficiale del suo team: “Ecco cosa è stato diagnosticato”

Paura in MotoGP per la caduta nel Gran premio di Jerez andato in scena domenica e vinto da Alex Marquez. Il team ha fornito subito un aggiornamento ufficiale circa le condizioni del pilota.

Il GP di Spagna di Franco Morbidelli si è chiuso presto, precisamente alla curva 11 del diciassettesimo giro nel tentativo di sorpassare all’interno Jack Miller. Al 30enne romano, come comunicato dalla VR46 Racing di Valentino Rossi, è stato diagnostica una significativa concussione cervicale. Poteva andare peggio a Morbidelli, attualmente quarto in classifica con 84 punti.

“In seguito a una brutta caduta alla curva 11 nel corso del GP di Spagna – recita il comunicato del team del ‘Dottore’ – a Morbidelli è stata diagnosticata una forte concussione cervicale. Fortunatamente non sono state riscontrate fratture. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore”.

“Franco è dolorante, ha preso una bella botta – aveva dichiarato a ‘Sky Sport’, prima degli esami strumentali, il suo capotecnico Matteo Flamigni – Si è andata a sommare a quella di sabato, ma non c’è preoccupazione. È stato con noi e ci ha raccontato quello che è successo”.

Da Morbidelli a Jorge Martin, parla il medico della MotoGP

Flamigni ha poi ufficializzato che “siccome non c’era molto da provare, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo per i test” ufficiali della top-class in programma ieri lunedì 28 aprile. L’infortunio riscontrato da Morbidelli non è certo minimamente paragonabile a quello subito da Jorge Martin in Qatar, con lo spagnolo colpito involontariamente da Di Giannantonio, compagno di team di Morbidelli, dopo essere scivolato con la moto sull’asfalto della pista di Lusail.

Dopo una settimana di ricovero a Doha, Martin è tornato a Madrid per iniziare il percorso di riabilitazione in ottica ritorno in pista. “Sabato, presso l’Ospedale Ruber Quirón, abbiamo effettuato a Jorge una TC multislice e le notizie sono sicuramente buone e molto incoraggianti“, ha dichiarato il direttore del comparto medico della MotoGp, Angel Charte Martín.

“Martin ha il polmone perfetto. La pleura, ovvero la membrana che avvolge il polmone, è completamente chiusa. Delle teoricamente 11 fratture che aveva, adesso ne rimangono 3: la settima, l’ottava e l’undicesima, che presentano già un inizio di callo osseo”. Ancora incerti i tempi di recupero.