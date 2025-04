Terremoto in MotoGP, riscritta la classifica: Bagnaia supera Marquez

La ‘nuova’ classifica del Mondiale: lo spagnolo dietro al pilota torinese di 11 punti. Ecco tutti i dettagli

Tutti a riempierci la bocca su Marc Marquez, dominatore incontrastato della MotoGP. Balle in parte, almeno fin qui. Se guardiamo l’attuale classifica del Mondiale, dopo cinque Gran premi, in testa ci vedete sì Marquez, ma il fratello più piccolo Alex.

Alex Marquez come Jorge Martin nel 2024? Per ora sì. L’anno scorso lo sfigato spagnolo si è costruito il titolo senza tanti picchi, cioè vittorie, ma con una costanza da far spavento. E per costanza intendiamo grandi piazzamenti: una grattata di punti di qua e una di là, lasciando Pecco Bagnaia col manubrio in mano. Il torinese vinse 11 GP, eppure gli arrivò dietro.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP

1 Marc Marquez Ducati 135

2 Alex Marquez Ducati 115

3 Francesco Bagnaia Ducati 104

4 Franco Morbidelli Ducati 84

5 Fabio Di Giannantonio Ducati 52

6 Johann Zarco Honda 38

7 Marco Bezzecchi Aprilia 34

8 Fabio Quartararo Yamaha 30

9 Ai Ogura Aprilia 29

10 Luca Marini Honda 26

11 Fermin Aldeguer Ducati 25

12 Pedro Acosta KTM 24

13 Brad Binder KTM 22

14 Enea Bastianini KTM 21

15 Jack Miller Yamaha 19

16 Alex Rins Yamaha 14

17 Joan Mir Honda 11

18 Maverick Viñales KTM 11

19 Raul Fernandez Aprilia 5

20 Augusto Fernandez Yamaha 3

21 Miguel Oliveira Yamaha 2

22 Lorenzo Savadori Aprilia 1

23 Somkiat Chantra Honda 0

24 Jorge Martin Aprilia 0

La costanza di rendimento, pardon di piazzamento sta incidendo anche nel campionato di quest’anno. Marc Marquez ha vinto 8 gare su 10 tra Sprint e gare lunghe, ciononostante è secondo in classifica. L’otto volte campione del mondo paga la caduta di Austin e quella di domenica Jerez, con l’arrivo al 12esimo posto che gli ha permesso di prendersi appena 4 punti.

MotoGP, la classifica senza le gare Sprint: Marc Marquez dietro Pecco Bagnaia

Marc ha fin qui avuto dei picchi altissimi e dei down rovinosi, invece Alex sta avendo un percorso lineare, davvero in pieno stile Martin della stagione scorsa: ha vinto una sola volta, proprio domenica in Spagna, ma al contempo si è preso otto secondi posti e una sesta posizione. Per un totale di 135 punti, 20 in più di Marc.

L’analisi porta alla luce però qualcosa di più sorprendente. Se si tengono conto soltanto delle gare domenicali, ossia di quelle lunghe, Marc Marquez avrebbe meno punti del compagno in Ducati, molto criticato dalla Ducati stessa, Pecco Bagnaia.

Dai Gran premi classici, escludendo quindi i risultati nelle Sprint che rivestono ormai un ruolo sempre più decisivo, Marquez sr ha ottenuto 79 punti, ovvero undici in meno del torinese e sedici del fratello, primo anche in questa speciale classifica.