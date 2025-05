Ultim’ora devastante, finisce sotto i ferri: MotoGP in allarme

L’annuncio ufficiale del team dopo i test di Jerez: “Il pilota si è sottoposto a intervento chirurgico e rimarrà sotto osservazione per 24 ore”. Ecco tutti i dettagli

Non bastava Jorge Martin, lo sfortunato campione del 2024, un altro pilota MotoGP è stato costretto a finire sotto i ferri. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo team.

Parliamo di Pedro Acosta, spagnolo della KTM operatosi per la sindrome compartimentale cronica Cos’è? Trattasi in pratica di un infortunio da sovraccarico che si manifesta a seguito di un intenso quanto prolungato sforzo fisico.

“Nella sindrome compartimentale”, citando manuali scientifici, “c’è un incremento del volume e della pressione intramuscolare“, vale a dire “nello spazio interstiziale che impedisce il flusso sanguigno locale con conseguente danno alle funzioni neuromuscolari”.

Naturalmente i soggetti più colpiti sono proprio gli atleti, categoria a cui oggi appartengono pure i piloti, di Formula 1 come – in questo caso – della MotoGP.

“Pedro Acosta è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro – recita il comunicato integrale di KTM – Il pilota rimarrà sotto osservazione per 24 ore e dovrebbe essere in grado di tornare per il Gran Premio di Francia – la prossima tappa del calendario – a condizione di ottenere l’autorizzazione medica”, il comunicato ufficiale del team dopo i test di Jerez.

L’operazione va ad aggiungersi a un inizio di stagione piuttosto deludente, con Acosta che è riuscito a conquistare solo 33 punti nei primi cinque GP della stagione.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1 Alex Marquez 140 punti

2 Marc Marquez 139

3 Pecco Bagnaia 120

4 Franco Morbidelli 84

5 Fabio Di Giannantonio 63

6 Fabio Quartararo 50

7 Johann Zarco 43

8 Ai Ogura 37

9 Marco Bezzecchi 35

10 Pedro Acosta 33

11 Brad Binder 32

12 Luca Marini 32

13 Enea Bastianini 28

14 Fermin Aldeguer 25

15 Maverick Vinales 24

16 Jack Miller 19

17 Alex Rins 17

18 Joan Mir 11

19 Raul Fernandez 5

20 Augusto Fernandez 3

21 Aleix Espargaro 2

22 Miguel Oliveira 2

23 Lorenzo Savadori 1

24 Somkiat Chantra 0

25 Jorge Martin 0

Acosta nel mirino di Honda e Valentino Rossi

La KTM sta avendo enormi difficoltà, la moto di quest’anno non è all’altezza ma sicuramente ci si aspettava qualcosa in più da Pedro Acosta, considerato da molti addetti ai lavori come uno dei piloti più talentuosi di tutto il motomondiale. Non a caso è finito nel mirino di Valentino Rossi, ovvero della sua VR46 Racing.

Stando alle indiscrezioni che circolano nel paddock, il ‘Dottore’ e il suo team hanno già iniziato a dialogare col suo agente in vista del 2026. Sul tavolo di Acosta, tuttavia, sarebbe appena arrivata pure una proposta molto importante della Honda. Il suo addio a KTM al termine del 2025 viene dato quasi per scontato.