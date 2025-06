LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Napoli forte su Beukema

9:00 Napoli scatenato: focus ora sulla difesa. Il primo della lista per la difesa resta Beukema con possibilità intatte di arrivare a una soluzione con il Bologna. Come evidenzia Alfredo Pedullà, oggi il Napoli non ha valutato alternative ed è pronto a mettere sul tavolo 30 milioni più eventuali bonus.

8:00 ll Como insegue con forza Jesus Rodriguez, l’attaccante esterno classe 2005 del Betis Siviglia che è da tempo il primo nome nella lista di Fabregas. I contatti sono andati avanti bene.

07:00 Saba Goglichidze può lasciare l’Empoli. Per il classe 2004 (che ha un contratto in scadenza tra tre anni) ci sono timidi interessi in Serie A, anche il Parma, ma c’è stato un sondaggio importante dall’Arabia che potrebbe diventare qualcosa di più concreto. Lo riferisce Alfredo Pedullà.