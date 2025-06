LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Bonny, domani le visite mediche con l’Inter. Gyokeres-Sporting, è rottura

11:48 La Fiorentina saluta alcuni giocatori in quest’ultimo giorno di prestito. Si tratta di Danilo Cataldi, Yassin Adli, Andrea Colpani, Michael Folorunsho e Niccolò Zaniolo. Il club viola ha deciso di non riscattarli.

11:47 Milan, focus sul centrocampo: vicino Ricci e si continua a spingere per Jashari del Club Brugge.

11:45 UFFICIALE – Benfica, Angel Di Maria torna al Rosario Central.

11:30 UFFICIALE – Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo della Salernitana.

11:15 Si separano le strade tra l’Atletico Madrid e Reinildo. Il ringraziamento social del club al giocatore: “Grazie di cuore, Reinildo, per il tuo coraggio e la tua dedizione durante tutto il tuo percorso come membro dell’Atlético. Ti auguriamo il massimo successo per le tue prossime sfide”.

11:00 Inter, domani le visite mediche di Bonny. L’attaccante classe 2003 arriva dal Parma.

10:30 Francesco Farioli vicinissimo alla panchina del Porto.

10:00 L’Arsenal ha avviato contatti esplorativi con il Porto per Pepê. Lo riferiscono i colleghi di ‘Record’.

09:30 Cordata americana pronta a entrare nel Monza Calcio: oggi può essere la giornata delle firme sui contratti.

09:00 Gyokeres, quale futuro? Dal Portogallo spiegano che il centravanti svedese è in rottura con lo Sporting e potrebbe non presentarsi al raduno con il club.

08:00 Alfredo Pedullà: “Alvaro Morata è un obiettivo sensibile del Como che confida di avere nei prossimi giorni il via libera del Galatasaray dopo aver incassato il sì dello specialista spagnolo. Decisivo un confronto con Fabregas che ha spiegato a Morata le ambizioni del club. Nel frattempo non va sottovalutata la posizione di Patrick Cutrone, ormai in partenza: negli scorsi giorni vi abbiamo anticipato l’interesse del Sassuolo, una possibile soluzione con l’arrivo di Morata”.

07:20 Pisa, doppio interessamento: Goldaniga e Fadera del Como.

07:00 Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, al Parma piace Oristanio per sostituire Bonny, diretto all’Inter.

