LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

Siamo a luglio e questo significa soltanto una cosa, che il calciomercato entra nel vivo in uno dei mesi più caldi in chiave trattative. SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

Calciomercato: tutte le trattative live

23:10 La Cremonese su Andrea Carboni del Monza

22:50 ESCLUSIVA SI – Pedullà: “Il Galatasaray disposto a pagare la clausola di Osimhen”. Qui la notizia.

21:50 Pedullà: “Il Como non molla Starfelt”. Qui la notizia.

21:30 Ufficiale l’ingaggio di Ismajli al Torino

20:20 Giorgio Chiellini: “Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC. In questa nuova veste da owner metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus”.

20:00 Udinese Calcio comunica di aver prolungato il contratto di Christian Kabasele fino al 30 giugno 2026.

19:00 Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo. L’italiano ha firmato un contratto con il Glorioso fino alla fine del 2026!