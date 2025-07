LIVE Calciomercato, tutte le trattative della giornata: Mondiale per Club finito, ora le big cambiano marcia? Osimhen si avvicina al Galatasaray

Tutte le trattative di giornata in questa domenica 13 luglio che può regalare importanti indiscrezioni di calciomercato. SPORTITALIA vi racconta quotidianamente tutti i movimenti di questa sessione estiva.

9:00 Da oggi comincia un momento completamente nuovo del calciomercato. Con la fine del Mondiale per Club, le big europee, prima impegnate negli States, potrebbero ora accelerare sulle proprie trattative.

Ieri

23.12 Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray, nuovi aggiornamenti. Alfredo Pedullà: “Il Galatasaray ha lavorato forte e con grande impegno per tutto il weekend, a banche chiuse, per presentarsi nelle prossime ore con un’offerta migliorata e garantita al 100 per cento. Osimhen ha fretta e voglia di volare in Turchia. No all’ennesimo tentativo Al-Hilal

22.35 Pedullà su un acquisto in arrivo per il Verona: Esclusiva confermata. Nel pomeriggio vi avevamo svelato la forte irruzione del Verona per il difensore centrale Enzo Ebosse, in uscita da Udine. Possiamo aggiungere un altro dettaglio che rafforza quanto anticipato: nelle prossime ore il classe 1999 raggiungerà la destinazione per le visite e per mettersi a disposizione dei nuovi compagni in ritiro da poche ore a Folgaria.