LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Napoli, ancora nessuna offerta per Musah

SPORTITALIA non vi lascia mai soli e vi aggiorna quotidianamente sulle trattative di calciomercato. Non perdete nemmeno un minuto di questa domenica 10 agosto ricco di aggiornamenti dalla A alla C, passando per il calcio estero.

Gli aggiornamenti live: le trattative minuto per minuto

OGGI

14.15 Pedullà: “Musah: il Napoli ha riflettuto, ma non ha ancora fatto offerte. Conosce la valutazione, deve sciogliere riserve tattiche sul ruolo che Conte vuole coprire. E sulle caratteristiche intende essere sicuro. Se qualcuno (Nottingham in testa) arriva a 30 milioni in questa fase di mercato può avere strada libera”.

IERI

23:15 Pedullà: “Esposito sempre più verso il Cagliari”

22:30 Esclusiva SI – Longari: “L’Al-Hilal segue Ausilio“. La notizia.

21:00 Lecce, Sottil è arrivato in città

19.55 Longari: “Continua ad essere in permesso concordato con l’Inter, ancora per qualche giorno, Mehdi Taremi. Per il momento non sono arrivate offerte concrete ai nerazzurri, mentre il suo entourage ha avuto abboccamenti con Besiktas oltre a West Ham, Fulham, Leeds, e Nottingham”.