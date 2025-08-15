SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale Athekame al Milan

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale Athekame al Milan

di
LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale Athekame al Milan

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo venerdì 15 agosto.

Tutti gli aggiornamenti

9:10 Milan, ufficiale l’arrivo di Athekame. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030, indosserà la maglia rossonera numero 24.

9:00 Pedullà: “Dopo quanto vi abbiamo anticipato ieri, nella notte Wolverhampton e Verona hanno raggiunto gli accordi definitivi per Jackson Tchatchoua. Un solo club al comando della corsa, malgrado la confusione fatta su tanti – troppi – candidati, alcuni mai entrati davvero in scena per lo specialista di fascia destra. Infatti, l’intesa con il Wolverhampton è stata trovata per 12,5 milioni, al punto che in giornata è previsto lo scambio di documenti e poi il classe 2001 potrà volare in Inghilterra per visite e firma”.

 

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×