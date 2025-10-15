McTominay, nessuno come lui: ha superato Vinicius, Raphinha e il pallone d’oro Dembélé

Sempre più decisivo, che sia nel Napoli o con la maglia della Scozia: stiamo parlando di Scott McTominay, pupillo di Antonio Conte e perno del centrocampo partenopeo. Il calciatore, infatti, lunedì ha raggiunto un nuovo importante traguardo superando gente come Ousmane Dembélé e Vinicius Junior. Ecco di cosa stiamo parlando.

Scott McTominay ha cominciato questa stagione con qualche difficoltà nel Napoli, ma resta comunque sempre decisivo. L’ultimo traguardo lo ha raggiunto questo lunedì nella sfida che la Scozia ha giocato contro la Bielorussia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Ebbene sì, McTominay è risultato decisivo per il risultato finale e per il cammino dei suoi, ma anche a livello personale ha raggiunto un record importante che lo colloca prima di big come Ousmane Dembélé, Vinicius e Raphinha.

Nuovo record per McTominay!

Nella sfida contro la Bielorussia, McTominay ha siglato la rete decisiva all’84’: gol fondamentale per la Scozia che ha battuto gli avversari 2-1, ad aprire le marcature era stato Che Adams. Il centrocampista scozzese ha raggiunto un nuovo record, salendo a 13 reti con la maglia della propria nazionale e mettendosi alle spalle i brasiliani Raphinha (11), Rodrygo (9), Vinicius Junior (8). Rimane dietro, a sorpresa, anche Dembélé: il fresco vincitore del Pallone d’Oro ha segnato soltanto 7 gol con la Francia.

Continuano gli impegni delle Nazionali, oggi sono scesi in campo 3 giocatori in casa Napoli con ottimi risultati. Antonio Conte può quindi esultare in vista della ripresa del campionato.

Un’altra giornata di gloria per i “napoletani” in Nazionale. Billy Gilmour e Scott McTominay hanno infatti raccolto 3 punti con la loro Scozia in vista delle ultime due gare del girone e sono ora primi alla pari della Danimarca ma con una differenza reti inferiore. 88 minuti per il regista.

Gol decisivo per la mezzala. Non solo Gilmour e McTominay, nello stesso Gruppo C c’è stata gloria per Rasmus Hojlund. Il danese ha segnato la rete del vantaggio nel successo 3-1 della sua Danimarca contro la Grecia. Un gol, l’ennesimo per l’ex attaccante del Manchester United che sta vivendo un momento magico con la sua Nazionale.

Non solo Hojlund: tanti protagonisti per il Napoli e la A