Thiago Silva Jr. come il figlio di CR7: convocato dall’Inghilterra U15

Il figlio di Thiago Silva come quello di Cristiano Ronaldo? Dopo il Portogallo l’Inghilterra Under 15 convoca il talento brasiliano del Chelsea.

L’Inghilterra ha deciso di puntare con decisione sul figlio di Thiago Silva: Iago, che milita nelle giovanili del Chelsea dal 2020, ha festeggiato la prima convocazione con la Nazionale dei Tre Leoni sul proprio profilo Instagram: “Sono orgoglioso di essere stato invitato al mio primo stage con la nazionale inglese. Il duro lavoro continua”.

Non potevano mancare i complimenti dell’ex difensore di Milan e PSG tornato a giocare in Brasile con il Fluminense e, protagonista ultimamente di un super gol in rovesciata: “Siamo molto orgogliosi di te, figlio mio. Che Dio ti benedica”, il commento del 41enne.

Il figlio di Thiago Silva in Nazionale

Poche settimane fa un altro figlio d’arte, Cristiano Ronaldo Jr. è stato convocato dall’Under 16 del Portogallo. I lusitani hanno deciso di puntare sul primogenito del capitano dell’Al-Nassr per un torneo in Turchia in programma dal 27 ottobre al 5 novembre dove affronterà i padroni di casa, il Galles e l’Inghilterra.

Il figlio di Thiago Silva, invece, nato nel 2010, si è trasferito nella capitale inglese quando il padre ha militato nelle fila del Chelsea: da lì è iniziato la sua esperienza nel vivaio dei Blues dove ha subito emulato il padre facendo emergere le sue qualità.

Nonostante la convocazione con i Tre Leoni, Iago, potrà optare in futuro per un’altra Nazionale. In modo particolare il Brasile, il suo paese natale dove il papà ha collezionato 113 partite impreziosite da 7 gol con la Selecao. Ma l’Inghilterra ha voluto comunque lanciare un messaggio importante per uno dei più promettenti difensori in circolazione.

Last week, Thiago Silva’s son Isago was listed as an academy player for Chelsea’s UCL match against Ajax. 👏 This week, Iago Silva has been invited to the England U15’s camp. Only top ballers in their family 🔥 pic.twitter.com/USlB6C59B8 — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2025



>>>Un’occasione importante da non sprecare visto che si tratta della prima presenza ufficiale con una Nazionale… poi con calma sarà tempo di decidere quale squadra rappresentare!