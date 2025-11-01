Oggi il Genoa ha esonerato Patrick Vieira: dopo 9 giornate è terminata l’avventura dell’allenatore francese in Serie A. Poco dopo il comunicato rossoblù Mario Balotelli ha pubblicato una storia su Instagram.

Un ribaltone annunciato? Dopo l’esonero del direttore sportivo Marco Ottolini, il Genoa, due giorni prima della sfida valevole per la decima giornata contro il Sassuolo, ha deciso per un cambio in panchina. Terminata l’avventura di Patrick Vieira con il Grifone, dopo il pesante ko interno contro la Cremonese.

Vieira-Balotelli: SuperMario esulta sui social

L’ex attaccante del Genoa, Mario Balotelli, ha pubblicato due storie su Instagram poco dopo l’esonero da parte del Grifone di Patrick Vieira. Prima un eloquente “Karma is a bitch”, seguito da “Dio vede e provvede”. E poco dopo un’altra stoccata che certifica come il rapporto tra Super Mario e l’allenatore francese non è mai decollato.

“Ooooola! Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto! Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore. Ora testa al GENOA e ai GENOANI! Forza Genoa! FORZA RAGAZZI! Ho creduto in voi, e ci credo ancora!”.

Vieira vs Balotelli e quel rapporto burrascoso

Dopo l’esonero di Alberto Gilardino, il Genoa aveva nominato Patrick Vieira: una notizia che ha permesso a Mario Balotelli di ritrovare il suo ex allenatore sotto la Lanterna. I due avevano condiviso lo spogliatoio prima all’Inter e poi al Manchester City, prima di ritrovarsi al Nizza in vesti differenti. Allenatore-calciatore!

In un’intervista al Daily Mail, il francese dichiarò: “La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l’etica del lavoro. E’ stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci”.

E così SuperMario lasciò i rossoneri per approdare al Marsiglia dopo due stagioni ricche di gol: ben 33 con le Aquile. Non si è fatta attendere, la replica dell’ex centravanti della Nazionale Italiana a SoFoot: “Il problema era che il modo di giocare di Vieira non mi andava bene. Mi trovavo bene con lui, ma sportivamente non ero d’accordo. Se non avessi avuto questi problemi con lui, non avrei mai lasciato il Nizza. Ero davvero felice lì“.