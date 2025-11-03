Al-Hilal, doppio rinnovo in arrivo: Inzaghi sorride

Due titolarissimi in scadenza di contratto con l’Al-Hilal: i sauditi lavorano al rinnovo allontanando le big europee dopo aver ufficializzato il prolungamento di Milinkovic-Savic.

Terzo posto in classifica per l’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Saudi Pro League dopo sette giornate a quota 17 punti alle spalle della capolista Al-Nassr a punteggio pieno e della sorpresa Al-Taawon in seconda posizione. Un ottimo avvio di campionato per Marcos Leonardo e compagni che insieme alla squadra di Cristiano Ronaldo e all’Al-Ahli di Mahrez sono le tre squadre imbattute nel campionato arabo.

Rinnovi Al-Hilal: le ultime su Ruben Neves e Kalidou Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sportitalia.com e da Gianluigi Longari, l’Al-Hilal spinge per i rinnovo di Ruben Neves e Kalidou Koulibaly: offerti due nuovi contratti. Sino al 2028 per il centrocampista della Nazionale Portoghese e fino al 2027 per l’ex difensore del Napoli.

Un’operazione pronta ad entrare nel vivo per mettere immediatamente a tacere le voci di un possibile addio a parametro zero. La volontà del club saudita e, soprattutto di Simone Inzaghi, è quello di raggiungere immediatamente un accordo per evitare di perdere due delle certezze dell’undici titolare dell’allenatore piacentino.

Nell’ultimo match di campionato sono arrivati altri tre punti per l’Al Hilal che ha superato di misura, con il risultato di 1-0, l’Al-Shabab: il solito Simone Inzaghi ha vissuto gli ultimi minuti in maniera molto accesa soprattutto a seguito dell’espulsione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha lasciato in inferiorità numerica la squadra guidata dall’ex Inter quando mancavano una decina di minuti alla fine del match, scatenando una reazione “molto pacata” dell’allenatore in panchina.