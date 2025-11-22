Termina 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Viola sotto al 5′ di recupero del primo tempo che la riprende in avvio di ripresa. Un grande gol di Mandragora risponde alla rete di Kostic.

Kostic chiama Mandragora risponde, Fiorentina-Juventus termina 1-1. Tra polemiche, cori razzisti e due super gol Fiorentina e Juventus centrano un punto a testa e muovono entrambe la classifica con un po’ di rammarico. Parte meglio la Juventus che si conquista un rigore con Vlahovic poi revocato. Gara che viene interrotta in più occasioni per cori proprio contro il serbo. Sono poi Kostic e Mandragora a segnare i gol che decidono la gara.

Pronti via e dopo 14 minuti la Juventus conquista un rigore con Vlahovic. Il serbo raggira Marì che lo stende. Doveri fischia il penalty. Rigore revocato dopo revisione VAR l’arbitro Doveri giudica infatti fallosa la precedente trattenuta proprio del serbo sul difensore. Si scaldano gli animi al Franchi con il pubblico che in 2 occasioni costringe l’arbitro Doveri a fermare il gioco per cori razzisti nei confronti dell’ex Vlahovic. La mediazione di Ranieri calma però il pubblico viola. Fiorentina vicina al gol al 25′ con Kean che calcia forte ma colpisce la traversa. 10 minuti e Vlahovic risponde, il serbo semina Pablo Marì e si immola verso la porta con De Gea e Pongracic che riescono però a portarlo all’errore.

In chiusura di prima frazione Kostic stappa la gara. Al 5′ dei 6 minuti di recupero è infatti letale il serbo che fa 0-1. Grande conclusione dell’esterno dal limite dell’area che supera De Gea per il vantaggio Juve. Al 3′ della ripresa pari Fiorentina. Kean appoggia per Mandragora che controlla e calcia dalla lunga distanza. Tiro imparabile che si incastona all’incrocio per l’1-1. 4 minuti e Kean sfiora il 2-1. Ci prova l’attaccante viola ma Di Gregorio è bravo a dirgli di no. Al 80′ è McKennie a sfiorare l’1-2. Cross di Conceicao e inzuccata dello statunitense. Miracolo di De Gea. Dopo 4 minuti di recupero termina 1-1.

Polemiche VAR e cori razzisti

Primo tempo condizionato da polemiche e cori razzisti. Juventus furiosa per il rigore prima concesso e poi negato a Dusan Vlahovic. L’arbitro Doveri punisce il fallo in campo ma dopo revisione VAR è lo stesso Doveri a cambiare idea e a penalizzare la trattenuta iniziale del Serbo. Serbo bersagliato nella prima metà del primo tempo da pesanti cori di discriminazione territoriale da parte della sua ex tifoseria. L’arbitro Doveri ha più volte richiamato i tifosi minacciando la sospensione della gara. Situazione che si è placata dopo le parole di Ranieri ai tifosi.