Vince 0-3 il Bologna contro l’Udinese. Al termine del match arrivano però brutte notizie. Si sono infatti verificati scontri tra gli ultras della formazione ospite e la polizia. Sette i contusi tra gli agenti.

Al termine del match tra Udinese e Bologna si sono verificati degli scontri tra la tifoseria ospite e la polizia. Circa 120 persone, sostenitori della formazione ospite si sono rifiutati di salire sul pullman con i quali erano giunti allo stadio quando hanno appreso che sarebbero stati scortati, come da prassi, fuori da Udine. Da lì gli scontri che si sono protratti per diversi minuti lasciando contusi 7 agenti (tra carabinieri e polizia).

Udinese-Bologna, scontri dopo il match

Il Bologna ha sconfitto 0-3 l’Udinese nella 12^ giornata di Serie A. Al termine del match si sono verificati diversi scontri tra un numeroso gruppo di tifosi della formazione ospite e le forze dell’ordine. Secondo quanto è stato ricostruito, una parte dei tifosi ospiti, circa 120, si sono rifiutati di risalire su i pullman con i quali erano arrivati allo stadio. Una volta appreso, infatti, che sarebbero stati scortati, fino a fuori Udine, come di prassi, hanno rifiutato di risalire, da lì gli scontri.

Scontri che sono durati diversi minuti e che hanno visto coinvolti circa 120 tifosi. Sono 7 gli agenti tra poliziotti e carabinieri che sono rimasti contusi e che sono poi stati portati in ospedale per ricevere le adeguate cure mediche. Gli incidenti si sono verificati all’interno della “gabbia” che nella zona esterna della Curva Sud ospita solitamente le tifoserie avversarie dell’Udinese. La centrale operativa della Sores Fvg, presente sul posto con numerosi equipaggi, non ha invece segnalato interventi per soccorrere tifosi. Dei 120 sostenitori rossoblù nessuno sembra aver quindi avuto la peggio.

La partita

Nel primo tempo a fare la partita è soprattutto il Bologna, ma l’Udinese risponde colpo su colpo. Nel finale della prima frazione, Orsolini ha l’occasione di portare avanti gli emiliani. Ma sbaglia il rigore, causato da Ehizibue, fallo di mano. Primo tempo che termina così 0-0. Il vantaggio del Bologna è solo rimandato perché la squadra di Italiano in avvio di ripresa trova la doppietta di Pobega. Nel finale c’è spazio anche il primo gol stagionale di Federico Bernardeschi, che torna al gol dopo 4 anni. Il Bologna aggancia così in testa alla classifica Inter e Roma in attesa dei prossimi match di giornata.