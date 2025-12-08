Le parole post Leeds, potrebbero costare a Mohamed Salah, il calciatore, che ha attaccato allenatore e società potrebbe non essere convocato per il match di Champions League contro l’Inter.

Ha del clamoroso quanto filtra in queste ore dall’Inghilterra, Mohamed Salah potrebbe non essere convocato per il match di Champions League tra Inter e Liverpool. Il motivo non è da legare a infortuni o squalifiche e nemmeno a scelte tecniche ma puramente comportamentali. Dopo la gara contro il Leeds, l’attaccante Egiziano ha infatti aspramente criticato il proprio allenatore, sottolineando come il rapporto tra i due attualmente quasi non ci sia e come non ne sappia il motivo. L’attaccante ha espresso la possibilità di lasciare il Liverpool e l’incertezza sul suo futuro rimandando nuove comunicazioni a dopo la Coppa d’Africa.

Liverpool, Salah può saltare l’Inter

L’ultima panchina contro il Leeds, dove Salah è rimasto seduto fino al termine del match, finito 3-3, ha incrinato forse definitivamente i rapporti tra i Reds e il calciatore. Salah è diventato una bandiera del club e nella scorsa stagione sembrava, alla pari di Van Dijk, ad un passo dall’addio. Il club ha poi convinto il calciatore a restare, con lo stesso Salah che aveva costruito un ottimo rapporto con il tecnico Slot. Le ultime parole dell’attaccante hanno però chiarito come ora il rapporto sia inesistente e come Salah non sia più sicuro di voler restare a Liverpool.

L’attaccante ha criticato aspramente allenatore e società rimandando tutte le scelte per il futuro al post-Coppa d’Africa, dove sarà impegnato con la maglia dell’Egitto. Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, ora Salah potrebbe saltare anche la gara contro l’Inter di Champions League. Slot, starebbe infatti valutando di non convocare in modo punitivo l’attaccante al quale nel match contro il Leeds aveva preferito dal primo minuto Szoboszlai.

Le parole di Salah

Questo l’attacco al club dell’attaccante nel post Leeds: “Non è accettabile che io sia nuovamente in panchina… e non so perché stia succedendo a me. Non capisco. Non è accettabile per me, ad essere onesti. Non sono perché succede a me. Mi buttano sotto un autobus. Non credo di essere io il problema, ho fatto del mio meglio sempre per il Liverpool e mi buttano sotto un autobus. Ho avuto un buon rapporto con il tecnico… e poi all’improvviso, NON abbiamo più nessun rapporto. Non so perché. Mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club“. Salah ha poi parlato poi anche del suo futuro descrivendolo come incerto.